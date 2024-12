البرازيل.. انهيار جسر أثناء عبور السيارات ومخاوف بعد تسرب حمض الكبريتيك (شاهد)

انهار جسر يربط بين ولايتي مارانهاو وتوكانتينس في البرازيل، أمس الأحد، أثناء عبور السيارات؛ مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وانسكاب حمض الكبريتيك في نهر توكانتينس.

وأعلنت الإدارة الوطنية للبنية التحتية أن الجزء الأوسط من الجسر، الذي يبلغ طوله 533 مترًا ويربط بين مدينتي استريتو وأجويارنوبوليس، انهار مساء أمس.

URGENTE! A ponte que liga Aguiarnópolis, norte do Tocantins, a Estreito, no sul do Maranhão, desabou na tarde deste domingo, 22. Há relatos de que veículos teriam caído junto com a estrutura, localizada na BR-010. pic.twitter.com/V4Au9i2rKU

— Daniel Lélis ⚡ (@dannlelis) December 22, 2024