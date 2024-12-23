البرازيل.. انهيار جسر أثناء عبور السيارات ومخاوف بعد تسرب حمض الكبريتيك (شاهد)

انهار جسر يربط بين ولايتي مارانهاو وتوكانتينس في البرازيل، أمس الأحد، أثناء عبور السيارات؛ مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وانسكاب حمض الكبريتيك في نهر توكانتينس.

وأعلنت الإدارة الوطنية للبنية التحتية أن الجزء الأوسط من الجسر، الذي يبلغ طوله 533 مترًا ويربط بين مدينتي استريتو وأجويارنوبوليس، انهار مساء أمس.

URGENTE! A ponte que liga Aguiarnópolis, norte do Tocantins, a Estreito, no sul do Maranhão, desabou na tarde deste domingo, 22. Há relatos de que veículos teriam caído junto com a estrutura, localizada na BR-010. pic.twitter.com/V4Au9i2rKU — Daniel Lélis ⚡ (@dannlelis) December 22, 2024

ووفقًا للمسؤولين، سقطت شاحنة محملة بحمض الكبريتيك في المياه، وتم تأكيد وفاة شخص واحد وإنقاذ آخر. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحادث أصاب 11 شخصًا على الأقل، مع سقوط شاحنتين وسيارة ودراجة نارية في النهر، الذي يتجاوز عمقه 50 مترًا.

TRAGÉDIA NA DIVISA. Imagens aéreas mostram como ficou a ponte Juscelino Kubitschek, entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), após parte da estrutura desabar na tarde deste domingo, 22. Os bombeiros seguem no local em busca de pessoas desaparecidas. pic.twitter.com/N7t1DjWOrs — Daniel Lélis ⚡ (@dannlelis) December 22, 2024

وأوقفت فرق الإنقاذ جهود الغواصين بحلول المساء بعد اكتشاف تسرب حمض الكبريتيك من إحدى الناقلات الغارقة. وتعمل السلطات على تقييم الأضرار البيئية الناتجة عن الحادث، وتستمر التحقيقات لمعرفة الأسباب التي أدت إلى انهيار الجسر.