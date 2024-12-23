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البرازيل.. انهيار جسر أثناء عبور السيارات ومخاوف بعد تسرب حمض الكبريتيك (شاهد)

مخاوف من كارثة بيئية

أعلنت الإدارة الوطنية للبنية التحتية أن الجزء الأوسط من الجسر قد انهار (وسائل التواصل)
23/12/2024-|آخر تحديث: 23/12/202403:38 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

انهار جسر يربط بين ولايتي مارانهاو وتوكانتينس في البرازيل، أمس الأحد، أثناء عبور السيارات؛ مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وانسكاب حمض الكبريتيك في نهر توكانتينس.

وأعلنت الإدارة الوطنية للبنية التحتية أن الجزء الأوسط من الجسر، الذي يبلغ طوله 533 مترًا ويربط بين مدينتي استريتو وأجويارنوبوليس، انهار مساء أمس.

ووفقًا للمسؤولين، سقطت شاحنة محملة بحمض الكبريتيك في المياه، وتم تأكيد وفاة شخص واحد وإنقاذ آخر. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحادث أصاب 11 شخصًا على الأقل، مع سقوط شاحنتين وسيارة ودراجة نارية في النهر، الذي يتجاوز عمقه 50 مترًا.

وأوقفت فرق الإنقاذ جهود الغواصين بحلول المساء بعد اكتشاف تسرب حمض الكبريتيك من إحدى الناقلات الغارقة. وتعمل السلطات على تقييم الأضرار البيئية الناتجة عن الحادث، وتستمر التحقيقات لمعرفة الأسباب التي أدت إلى انهيار الجسر.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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