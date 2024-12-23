الحوثيون يعلنون استهداف موقعين إسرائيليين بطائرات مسيرة (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الاثنين، عن تنفيذ هجومين بطائرات مسيرة استهدفا موقعين عسكريين إسرائيليين في “مناطق محتلة بفلسطين”.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان إن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين ضد “العدو الإسرائيلي”، مستخدما طائرات مسيرة من طراز “يافا”.

وأضاف سريع أن العمليتين استهدفتا هدفين عسكريين في منطقتي عسقلان وحيفا المحتلتين، مؤكدا أن الهجومين حققا أهدافهما بنجاح.

وأكد الحوثيون أن هذه العمليات تأتي ردا على “المجازر بحق الفلسطينيين في غزة“، مشددين على استمرار عملياتهم العسكرية ضد إسرائيل حتى “وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

تعليق الجيش الإسرائيلي

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن قبل أن تخترق المجال الجوي للبلاد.

وقال الجيش في بيان: “اعترض سلاح الجو الإسرائيلي في وقت سابق اليوم (الاثنين) مسيرة أُطلقت من اليمن وكانت في طريقها إلى الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف: “تم اعتراض المسيّرة قبل أن تخترق المجال الجوي الإسرائيلي. ووفقا للسياسة لم يتم تفعيل الإنذارات”.

و”تضامنا مع غزة” بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 153 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

كما تشن “الحوثي” بين الحين والآخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.