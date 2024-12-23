بعد غيابه لأسبوعين.. أستاذ جامعي يكتشف أن طالبه أصبح وزيرا لخارجية سوريا (فيديو)

بعد الإعلان عن تعيين وزير الخارجية في حكومة سوريا المؤقتة أسعد حسن الشيباني، سرعان ما وردت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختياره، ومؤهلاته العلمية.

فهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وحاليا هو طالب دكتوراه في ذات التخصص.

لكن هناك من تفاجأ بهذا الأمر، وهو أحد أساتذته الجامعيين، حيث كتب الدكتور حسن أكسكال عبر حسابه على إكس كيف اكتشف فجأة أن طالبه أصبح وزيرًا للخارجية.

الواقع تغلّب على الخيال

وكتب أكسكال “طالب الدكتوراه الذي أدرّسه، أسعد حسن، علمت للتو أنه أصبح وزير الخارجية الجديد لسوريا، كنت أتساءل لماذا لم يحضر الدروس منذ أسبوعين؟ وأسأل زملاءه في الصف من الإندونيسيين والفلسطينيين عنه. حبكة لو كتبت في فيلم أو رواية لوصفت بالمبالغة وعدم الواقعية، لكن الواقع تغلب على الخيال”.

Doktora öğrencim Esad Hasan, az önce öğrendim ki Suriye’nin yeni Dışişleri Bakanı olmuş. Ben de derslere iki haftadır niye gelmiyor diye Endonezyalı, Filistinli sınıf arkadaşlarına soruyordum.😌 — Hasan Aksakal (@haksakal34) December 21, 2024

“سأكون أكثر تسامحًا مع طلابي المتغيبين”

وسرعان ما انهالت التعليقات على المنشور الذي كتبه أكسكال، ودون الأستاذ الجامعي التركي أمين آيدن “من الآن فصاعدًا سأكون أكثر تسامحًا مع طلابي المتغيبين، فلا أحد يعلم ما قد يحدث”.

وكتبت هاجر “يواصل 60 ألف سوري دراستهم في التعليم العالي بتركيا، وهناك أيضًا أكثر من 15 ألف خريج خلال العقد الماضي. كما في هذا المثال، سيلعبون أدوارًا مهمة جدًا في عملية إعادة البناء”.

وكتب عمار “السوريون كانوا (مبتعثين) في أرجاء العالم بدون أن يعلموا، وحان وقت الحصاد”.

طالبة الدكتوراة تينا هايبا كتبت ساخرة “ليس السبب المعتاد للتغيب عن المحاضرات”. وكتب عبد الرحمن “طالما أصبح وزيرًا فيستحق درجة الدكتوراة فورًا”.