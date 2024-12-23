جولة للجزيرة مباشر داخل فرع الأمن العسكري في السويداء (فيديو)

تجولت كاميرا الجزيرة مباشر داخل فرع الأمن العسكري في محافظة السويداء السورية، الذي يقع على مساحة تتجاوز خمسة كيلومترات، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد وهروبه إلى روسيا.

ويظهر في الجولة مهاجع الأفراد ومرآب للسيارات والدراجات النارية، ومبنى من ثلاثة طوابق؛ الأول تحت الأرض للسجون، وفي الطابق الثالث مكتب رئيس الفرع، إضافة إلى وجود منزل له بالمساحة نفسها.

وكان المسؤول عن الفرع خلال السنوات الأخيرة العميد لؤي العلي، مسؤول الأمن العسكري للمنطقة الجنوبية كلها من سوريا، وهو خاضع للعقوبات الكندية والبريطانية والأوروبية “نتيجة لدوره الاجرامي بحق أبناء الشعب السوري”.