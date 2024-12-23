حصاد الرياضة لعام 2024.. الأرجنتين بطلا لكوبا أمريكا للمرة الـ16

في الخامس عشر من يوليو/تموز 2024، حصد منتخب التانغو اللقب بعد الفوز في المباراة النهائية على كولومبيا بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية.

وأحرز الهدف المهاجم لاوتارو مارتينيز، في واحدة من أكثر المباريات إثارة، ظل فيها التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين في الوقت الأصلي والشوط الإضافي الأول، وأول سبع دقائق من الشوط الإضافي الثاني، إلى أن نجح الخطير لاوتارو مارتينيز في فك الاشتباك بهدف قاتل، منح الأرجنتين واحدة من أهم وأكبر البطولات.

وعلى الرغم من أن المنتخب الأرجنتيني نجح في تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، بالفوز في مبارياته الثلاث على كندا وتشيلي وبيرو، فإنه عانى في الأدوار التالية من أجل مواصلة الانتصارات والاحتفاظ باللقب، خصوصا في الدور ربع النهائي عندما واجه الإكوادور وعجز عن حسم المباراة في وقتها الأصلي الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله، وكذلك في شوطيها الإضافيين اللذين استمرت فيهما النتيجة على ما هي عليه، لكن الحظ خدمه في ركلات الترجيح التي انتهت بفوزه 4-2.