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شاهد: لحظة غرق سفينة شحن بميناء في إسطنبول

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23/12/2024-|آخر تحديث: 23/12/202407:50 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أنقذت السلطات التركية جميع أفراد طاقم سفينة شحن تحمل علم جزر القمر، بعد أن مالت على جانبها وغرقت في ميناء أمبارلي بمدينة إسطنبول، فجر اليوم الاثنين.

وقالت ولاية إسطنبول في بيان إن الحادث وقع حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، عندما تعرضت سفينة الشحن “أنماه” لميل مفاجئ أثناء عملية تحميل غير متوازنة.

غرق سفينة في ميناء بإسطنبول (الأناضول)

ووفقا للبيان، تم إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 15 شخصا بنجاح، حيث أجْلت فرق الإنقاذ 10 أشخاص، بينما تمكن 5 آخرون من النجاة بالقفز في المياه والوصول إلى بر الأمان بوسائلهم الخاصة.

وأكدت الولاية إصابة أحد أفراد الطاقم بجروح طفيفة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون تسجيل إصابات خطرة بين بقية الطاقم.

(الأناضول)

ويُعَد ميناء أمبارلي، الواقع على ساحل بحر مرمرة غرب إسطنبول، من أهم الموانئ التجارية في تركيا، ويشهد نشاطا بحريا مكثفا.

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ولم تصدر السلطات التركية حتى الآن تفاصيل إضافية عن أسباب الحادث أو حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة والبضائع المحملة عليها.

المصدر : الجزيرة مباشر

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