انفجار يُغرق سفينة روسية في البحر المتوسط ومصير غامض لمفقودين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، غرق سفينة الشحن الروسية “يورسا ميجور” في المياه الدولية للبحر المتوسط إثر انفجار في غرفة المحرك. وبعد الحادثة أُنقذ 14 من أفراد الطاقم البالغ عددهم 16، ولا يزال اثنان في عداد المفقودين.

وأوضحت الخارجية الروسية، عبر تطبيق تليغرام، أن الناجين تم نقلهم بواسطة خدمات الإنقاذ إلى ميناء قرطاجنة في ولاية مورسيا الإسبانية.

من جهتها، ذكرت صحيفة “إسبانيول” الإسبانية أن السفينة الروسية تحطمت، أمس الاثنين، في المنطقة الواقعة بين بلدية أجيلاس الإسبانية ومدينة وهران الجزائرية.

مشاركة واسعة في عمليات الإنقاذ

وأضافت أن السفينة التي كانت ترفع العلم الروسي انطلقت من سان بطرسبرغ قبل 12 يومًا متجهة إلى ميناء فلاديفوستوك، وكان من المقرر وصولها إليه في 22 يناير/كانون الثاني المقبل.

وشاركت سفن قريبة من موقع الحادث في عمليات الإنقاذ، ثم انضمت إليها سفينة الإنقاذ الإسبانية “كلارا كامبوامور” وزورق دورية تابع للبحرية الإسبانية للبحث عن المفقودين واستكمال جهود الإنقاذ.