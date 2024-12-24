تركيا.. انفجار في مصنع ذخيرة يسفر عن قتلى وجرحى (فيديو)

شهدت منطقة كاريسي بولاية باليكسير غربي تركيا، صباح اليوم الثلاثاء، انفجارًا في مصنع لإنتاج المتفجرات، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وأكد إسماعيل أوسطة أوغلو والي باليكسير أن الانفجار أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى، مضيفًا أن فرق الإنقاذ والإطفاء هرعت إلى موقع الحادث للتعامل مع تداعياته.

وأفادت مراسلة الجزيرة مباشر بأن انفجارًا كبيرًا وقع صباح اليوم في مصنع بولاية باليكسير غرب تركيا، مما أسفر عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 4 آخرين بجروح.

تحقيق رسمي

بدوره، صرّح وزير العدل التركي بأن مكتب المدعي العام في باليكسير بدأ تحقيقًا رسميًا في الحادث، مع تحذيرات من مكتب مكافحة المعلومات المضللة بعدم تصديق الأخبار غير الرسمية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار العام.

وأثار الانفجار موجة من الصدمة والحزن في تركيا، وأعرب مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعازيهم لأسر الضحايا وتمنياتهم بالشفاء للمصابين.

كما أصدرت أحزاب سياسية بيانات تعزية وتضامن. وأكد حزب العدالة والتنمية، عبر المتحدث الرسمي عمر تشيليك، تعاطفه مع الضحايا، بينما دعا حزب الشعب الجمهوري إلى الكشف السريع عن أسباب الحادث.

وفي تصريح رسمي، أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، مقتل 12 وإصابة 4 في الحادث، معربًا عن أمله في شفاء المصابين بسرعة.

وطلبت السلطات التركية من وسائل الإعلام التريث حتى انتهاء التحقيقات لتحديد السبب الرئيسي وراء الحادث.