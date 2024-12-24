جمهور الجزيرة مباشر: استخدام القسام السكاكين ضد الاحتلال في غزة رسالة إلى الضفة الغربية (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن للقناة مع استخدام كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لعمليات الطعن بالسكاكين خلال الأيام الماضية في قطاع غزة.

وقال المشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر إن “استخدام المقاومة للسكاكين والسلاح الأبيض يدل على قوة عقيدة المقاتل ورسالة إلى الضفة الغربية أنه باستطاعة المقاوم أن يقاتل بأقل الإمكانيات”.

وأكد المشاركون أن استخدام السكاكين ضد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يعد تطورا وتنوعا في العمليات العسكرية، مشيرين إلى أن القسام وعدت جنود الاحتلال بألوان من القتل.

وأضاف المشاركون أن الواقع الميداني أجبر المقاومة على استخدام تكتيكات وأساليب مختلفة أثناء الحرب على غزة، مؤكدين أن هذه العمليات ستبث الرعب في قلوب جيش الاحتلال الإسرائيلي رغم امتلاكه أحدث الأسلحة والمعدات.

وتابع جمهور الجزيرة مباشر قائلا إن المقاومة تحاول استنزاف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي للحفاظ على سلاحها، وإن المقاومة ما زال في جعبتها الكثير من العمليات.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أن مقاتليها قتلوا أفراد قوة إسرائيلية تحصنت داخل مبنى بشمال قطاع غزة بعدما طعنوا وقتلوا 3 عسكريين كانوا يحرسونه، وغنموا أسلحتهم الشخصية، وحرروا عددا من الفلسطينيين كانوا محتجزين في المبنى.