شاهد: مدير منظمة مساعدة الرهائن يكشف عدد السجون السرية في سوريا ومعلومات عن الصحفي الأمريكي المفقود

صرح نزار زكا، مدير منظمة مساعدة الرهائن حول العالم، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن المنظمة حصلت على معلومات استخبارية وشهادات تؤكد أن الصحفي الأمريكي أوستن تايس، المختفي في سوريا منذ عام 2012، كان على قيد الحياة حتى يناير/كانون الثاني 2024.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في أغسطس/آب الماضي هذه المعلومات، مما يعزز الأمل في إنقاذه.

سجون سرية

وكشف زكا أن النظام السوري يحتفظ بسجون سرية يصل عددها إلى 40، بما في ذلك سجون تحت منازل مسؤولين كبار، مثل ماهر الأسد.

وأوضح أن هذه السجون شهدت انتهاكات جسيمة، وأن مصير العديد من المعتقلين لا يزال مجهولًا، مع وجود تقارير تشير إلى حالات تصفية جماعية وظروف اعتقال قاسية.

وشدد زكا على ضرورة توثيق ملفات المفقودين والمعتقلين للحفاظ على حقوقهم وحقوق أسرهم في معرفة مصيرهم. وأشار إلى أن العديد من الملفات تم إهمالها أو تلفها، داعيًا إلى تعاون بين الجهات المحلية والدولية لإعادة تنظيم هذه الملفات وحفظها.

أمل جديد لأسر المفقودين

واعتبر زكا أن تأكيد المعلومات حول أوستن تايس يمثل بارقة أمل لآلاف الأسر التي تبحث عن ذويها. وأضاف أن هناك احتمالا ببقاء عدد محدود من المعتقلين على قيد الحياة في سجون النظام؛ مما يستدعي مواصلة الجهود للكشف عن أماكن احتجازهم وظروفهم.

وطالب زكا جميع الأفراد والمؤسسات في سوريا وخارجها بالإسهام في تقديم المعلومات المتعلقة بالمفقودين، مشيرًا إلى أن أي معلومة صغيرة قد تكون ذات أهمية كبيرة. كما دعا الجامعات والمؤسسات الحقوقية إلى العمل المشترك لتنظيم الملفات والتعامل مع قضية المفقودين بشكل شامل.

واختتم زكا حديثه بالتأكيد على أن سقوط النظام السوري لم ينهِ مأساة المفقودين والمعتقلين. وأشار إلى أن صور المفقودين لا تزال تملأ شوارع دمشق؛ مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تتطلب جهودًا متواصلة لكشف الحقائق وتحقيق العدالة.