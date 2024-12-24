“ضرباتنا ستبقى مستمرة”.. المقاومة تدك موقعا استراتيجيا لجيش الاحتلال في نتساريم (شاهد)

بثت قوات الشهيد عمر القاسم وألوية الناصر صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، مشاهد لاستهداف موقع قيادة وسيطرة تابع للجيش الإسرائيلي في محور نتساريم بجنوب قطاع غزة، باستخدام قذائف هاون ثقيلة.

وأظهرت المشاهد بعض رجال المقاومة أثناء تجهيزهم للقذائف تمهيدا لتصويبها نحو الأهداف الإسرائيلية، وأحدهم يقول “ستبقى ضرباتنا مستمرة”.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنه منذ بدء عملية الاجتياح البري الأخير لشمالي القطاع في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قُتل 38 ضابطا وجنديا إسرائيليا.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 قُتل 821 ضابطا وجنديا إسرائيليا بينهم 389 منذ الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر من العام ذاته، وأصيب 5521 ضابطا وجنديا، من ضمنهم 2494 منذ اجتياح القطاع، وفقا لبيانات محدثة للجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي.