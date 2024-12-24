للمرة الثالثة في أسبوع.. صواريخ الحوثيين تدفع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ (شاهد)

أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن الصاروخ أُسقط خارج حدود البلاد. وأوضح أن صافرات الإنذار دوت في وسط الأراضي المحتلة نتيجة الحطام الناجم عن عملية الاعتراض.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن ملايين السكان في وسط إسرائيل هرعوا إلى الملاجئ، اليوم، عقب إطلاق صاروخي جديد من الحوثيين في اليمن، في تصعيد مستمر هو الثالث من نوعه خلال أسبوع.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة أكثر من 20 شخصًا بجروح متفاوتة أثناء تدافعهم إلى الملاجئ في وسط البلاد، عقب إطلاق الصاروخ.

وكان الحوثيون قد أعلنوا أمس الاثنين تنفيذ هجومين بطائرات مسيَّرة استهدفا موقعين عسكريين إسرائيليين في “مناطق محتلة بفلسطين”.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان إن سلاح الجو المسيَّر نفذ عمليتين عسكريتين ضد “العدو الإسرائيلي”، مستخدما طائرات مسيَّرة من طراز “يافا”.

وأضاف سريع أن العمليتين استهدفتا موقعين عسكريين في منطقتي عسقلان وحيفا المحتلتين، مؤكدا أن الهجومين حققا أهدافهما بنجاح.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن أول أمس، توجيه ضربات عسكرية “قاسية” ضد الحوثيين ردًّا على هجماتهم المستمرة.

هجمات مكثفة

وكثف الحوثيون خلال الأيام الماضية استهدافهم لمواقع عسكرية إسرائيلية، حيث أعلنوا يوم السبت، أنهم قصفوا هدفا عسكريا في مدينة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع “فلسطين 2″، أدى إلى إصابة 16 إسرائيليا وفق بيان الإسعاف الإسرائيلي.