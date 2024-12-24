شاهد: قتلى وجرحى في انفجار بمدينة منبج شرقي حلب

شهدت مدينة منبج شرقي محافظة حلب شمالي سوريا انفجارًا، الثلاثاء، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 4 في حصيلة أولية، وفق ما أفاد به الدفاع المدني السوري.

وقال الدفاع المدني السوري إن الانفجار وقع جراء عبوة ناسفة مزروعة في سيارة مدنية بشارع التجنيد وسط المدينة، مما أدى إلى اندلاع حرائق في سيارات مجاورة وتضرر بعض المنازل المحيطة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقاطع مصورة تُظهر ألسنة اللهب تلتهم عددًا من السيارات في موقع التفجير، بينما يحاول أفراد إخماد النيران.

ويأتي هذا الحادث في ظل أوضاع أمنية متوترة تشهدها المدينة منذ نحو أسبوعين، حيث تدور اشتباكات على أطرافها بين الجيش الوطني السوري المقرب من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين، في حصيلة أولية، بإنفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة مدنية في شارع التجنيد في مدينة #منبج شرقي #حلب، اليوم الثلاثاء الثلاثاء 24 كانون الأول، وأدى الانفجار لاندلاع حرائق في السيارات المجاورة وتضرر بعض المنازل في مكان الانفجار.#الخوذ_البيضاء #سوريا pic.twitter.com/bRHRxNSSm2 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 24, 2024

وكانت مدينة منبج قد شهدت تحولًا في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، حين سيطرت فصائل من الجيش الوطني السوري عليها، في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات “قسد” بدأت بالتراجع تدريجيًّا عن مركز المدينة تنفيذًا لاتفاق تم التوصل إليه بوساطة أمريكية تركية، في محاولة لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

يُذكر أن مدينة منبج تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة نظرًا لموقعها على الطريق الرابط بين مدينة حلب ونهر الفرات، مما جعلها محط أنظار مختلف القوى المتصارعة في المشهد السوري خلال السنوات الماضية.