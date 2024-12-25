حصاد الرياضة لعام 2024.. بوكيتينو مدربا للمنتخب الأمريكي (فيديو)

في العاشر من سبتمبر/أيلول 2024، أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم عن تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مديرا فنيا للمنتخب الأول، خلفا للأمريكي غريج بيرهالتير الذي تمت إقالته عقب خروج المنتخب من الدور الأول لبطولة كوبا الأمريكية، التي استضافتها أمريكا، بعد أن خسر المنتخب في مباراتين وفاز في واحدة فقط.

وقد جاء اختيار ماوريسيو بوكيتينو لهذه المهمة مفاجئا لكثيرين، خصوصا وأن بوكيتينو كان مرشحا في تلك الفترة، لتولي مهمة تدريب أكثر من الأندية الأوروبية، بعد أن أصبح حرا بدون ناد، بعد انهاء تعاقده مع تشيلسي الإنجليزي والذي تركه في مايو 2024، بعدما قاده في 51 مباراة، وقد سبقه بتدريب باريس سان جيرمان الفرنسي والذي حققه كل البطولات المحلية (الدوري والكأس وكأس السوبر) لكنه فشل في تحقيق أي بطولة قارية، فيما كانت أهم محطاته التدريبية في توتنهام هوتسبير والذي قضى به أربعة مواسم متصلة، قاده في 293 مباراة.

ماوريسيو بوكيتينو البالغ من العمر 52 عاما، قاد المنتخب الأمريكي حتى الآن في أربع مباريات، منها مباراتان وديتان فاز في واحدة على بنما بهدفين نظيفين، وخسر بنفس النتيجة في الثانية أمام المكسيك، واثنتان رسميتان كانتا في ربع نهائي بطولة دوري أمم الكونكاكاف، فاز فيهما على جامايكا ذهابا وإيابا، في الذهاب بهدف نظيف، وفي الإياب بأربعة أهداف لهدفين.