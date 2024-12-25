حصاد الرياضة لعام 2024.. بوكيتينو مدربا للمنتخب الأمريكي (فيديو)

في العاشر من سبتمبر/أيلول 2024، أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مديرًا فنيًّا للمنتخب الأول، خلفًا للأمريكي غريج بيرهالتير الذي أقيل عقب خروج المنتخب من الدور الأول لبطولة كوبا الأمريكية، التي استضافتها الولايات المتحدة، بعد أن خسر المنتخب في مباراتين وفاز في واحدة فقط.

وجاء اختيار ماوريسيو بوكيتينو لهذه المهمة مفاجئًا لكثيرين، خصوصًا أنه كان مرشحًا في تلك الفترة لتولّي مهمة تدريب أندية أوروبية، بعد أن أصبح حرًّا بدون نادٍ، عقب إنهاء تعاقده مع تشيلسي الإنجليزي الذي تركه في مايو/أيار 2024، بعدما قاده في 51 مباراة، وقد سبقه بتدريب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي حقق معه كل البطولات المحلية (الدوري والكأس وكأس السوبر) لكنه فشل في تحقيق أي بطولة قارية، بينما كانت أهم محطاته التدريبية في توتنهام هوتسبير الذي قضى به أربعة مواسم متصلة، وقاده في 293 مباراة.

ماوريسيو بوكيتينو (52 عامًا) قاد المنتخب الأمريكي حتى الآن في أربع مباريات، منها مباراتان وديتان فاز في واحدة على بنما بهدفين نظيفين، وخسر بالنتيجة نفسها في الثانية أمام المكسيك، ومباراتان رسميتان في ربع النهائي لدوري أمم الكونكاكاف، فاز فيهما على جامايكا ذهابًا بهدف دون رد، وإيابًا بأربعة أهداف لهدفين.