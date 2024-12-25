أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح خطرة، مساء الأربعاء، في عملية دهس نفّذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة “غوش عتصيون” المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستوطن البالغ من العمر 25 عاما أصيب بجروح في الرأس والبطن، وتم نقله لتلقي العلاج، فيما اعتقل المنفّذ وفقًا لصحيفة “إسرائيل اليوم”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عبر منصة “إكس” إنه “ورد بلاغ عن عملية دهس عند مفرق غوش عتصيون”.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية والقناة الـ14 بأن حالة المصاب في العملية خطرة.

وتقع مستوطنة “غوش عتصيون” -وهي تجمع استيطاني كبير- على أراضي الفلسطينيين جنوبي مدينة القدس المحتلة، بين مدينتي بيت لحم والخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأصدرت حركة المجاهدين الفلسطينية بيانًا باركت فيه عملية الدهس “البطولية”، واعتبرتها “رد فعل على الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومجازره النازية”.

وأكدت الحركة أن هذه العمليات “تعكس حالة الغضب والثورة المتنامية في صفوف الشعب الفلسطيني تجاه الجرائم الفاشية في قطاع غزة، وتعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب المقاوم الرافض للقهر والظلم الصهيوني”.