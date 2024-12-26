اليونان ترفض توقيع اتفاق لترسيم الحدود بين تركيا وسوريا

رفضت اليونان في بيان لها، الأربعاء، اعتزام تركيا إبرام اتفاق بحري مع سوريا، ووصفت الحكومة السورية الحالية بأنها “سلطة انتقالية” غير قادرة على توقيع اتفاقيات صحيحة من الناحية القانونية، بحسب ما أوردته صحيفة “إيكاتيميريني” اليونانية.

يأتي بيان اليونان، بعد إعلان وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، الثلاثاء، اعتزام بلاده بدء مباحثات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية.

وقالت مصادر دبلوماسية يونانية للصحيفة، “إن الوضع في سوريا انتقالي، ولا يضفي الشرعية على مثل هذه الاتفاقات”، مضيفة “نراقب التطورات عن كثب، وإننا على اتصال دائم مع قبرص والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي”.

وحذر مسؤولون يونانيون من أن الاتفاق قد يقوض الحقوق السيادية لبلادهم، ويشكل سابقة تتحدى الحقوق البحرية لجزر مثل كريت وقبرص.

بدء مفاوضات ترسيم الحدود

وكان وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، قال، الثلاثاء، إن بلاده تعتزم بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، موضحا أن أي اتفاق في المستقبل سيكون متوافقا مع القانون الدولي.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن أورال أوغلو قوله للصحفيين في العاصمة أنقرة، إن مثل هذه الصفقة ستسمح للبلدين “بزيادة منطقة نفوذهما” في استكشاف الطاقة.

جدير بالذكر أن اتفاقا بحريا مماثلا تم توقيعه بين تركيا وليبيا في عام 2019، كان قد أدى إلى تصعيد التوترات بين الحكومة في أنقرة واليونان، بشأن استكشاف الطاقة في البحر المتوسط.