تعيين رئيس لجهاز الاستخبارات العامة في سوريا.. من هو أنس خطاب؟

أعلنت الإدارة السورية الجديدة، الخميس، تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة في البلاد، وذلك ضمن إطار إعادة هيكلة شاملة تطال المؤسسات الحيوية للدولة.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا” عبر حسابها على منصة “إكس” إن “القيادة العامة تعلن تعيين السيد أنس خطاب رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة للجمهورية العربية السورية”.

وكان خطاب، المنحدر من مدينة جيرود في ريف دمشق، شغل سابقا منصب المسؤول الأمني العام في إدلب، وفقا لمواقع محلية.

وولد خطاب خطاب عام 1987 وأكمل دراسته الثانوية، ثم التحق بجامعة دمشق لدراسة الهندسة، لكنه لم يكمل تعليمه هناك وغادر البلاد.

وبحسب لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة فإن خطاب أدرج على قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة في 23 سبتمبر/أيلول 2014.

وقد ورد في الموجز السردي للجنة أن خطاب كان مرتبطًا بأنشطة “جبهة النصرة” في ذلك الوقت.

وفقًا للمعلومات الواردة في تقرير للأمم المتحدة، تولى خطاب منصب “الأمير الإداري” لـ”جبهة النصرة” مطلع عام 2014.

كما أشارت المعلومات إلى أنه كان أحد قادة الجبهة في أواخر 2013، وأصبح عضوًا في مجلس شوراها منتصف العام نفسه.

ويأتي هذا التعيين في أعقاب التغييرات الكبرى التي شهدتها سوريا مؤخرا، حيث سيطرت قوات المعارضة السورية على العاصمة دمشق ومدن أخرى في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بالتزامن مع انسحاب قوات نظام الأسد، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وكانت الإدارة السورية الجديدة قد بدأت بإجراء تغييرات واسعة في هياكل الدولة، في محاولة منها لإعادة تنظيم المؤسسات الحكومية وترسيخ سلطتها في البلاد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، الثلاثاء، توصلها إلى اتفاق لحل الفصائل المسلحة ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، وذلك عقب اجتماع جمع قادة هذه الفصائل مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع.