شاهد: اللحظات الأولى بعد استهداف إسرائيل لمطار صنعاء ومحطة كهرباء الحديدة

نشرت قناة المسيرة التابعة لجماعة “أنصار الله” (الحوثيين) مشاهد تظهر لحظة استهداف مطار صنعاء الدولي ومحطة رأس كتيب الكهربائية في محافظة الحديدة، في أعقاب غارات إسرائيلية على اليمن.

وأظهرت المشاهد حرائق وشظايا في محيط مطار صنعاء الدولي، فيما أفاد شهود عيان بأن المطار تعرض لأكثر من 6 هجمات، كما استهدفت الغارات قاعدة الديلمي الجوية المجاورة للمطار.

وفي محافظة الحديدة، أظهرت اللقطات استهداف محطة رأس كتيب الكهربائية، مما أدى إلى اندلاع حرائق وأعمدة دخان كثيفة تتصاعد من الموقع.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 3 أشخاص على الأقل.

وتأتي الهجمات في أعقاب إعلان الحوثيين إطلاق صاروخ بالستي وطائرتين مسيّرتين على إسرائيل، يوم الأربعاء.

من جانبه، وصف الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام الضربات بأنها “إجرام صهيوني بحق الشعب اليمني”، في حين دانت حركة (حماس ) الفلسطينية ما وصفته بـ”العدوان الإرهابي الغاشم الذي شنه العدو الصهيوني على اليمن الشقيق”.