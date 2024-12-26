مانشستر سيتي يسقط مجددا ويتعادل على أرضه مع إيفرتون (فيديو)

سقوط جديد تعرض له مانشستر سيتي، اليوم الخميس، بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما فشل في الفوز بأرضه ووسط جمهوره في ملعب الاتحاد، حيث تعادل مع إيفرتون بهدف لمثله في الأسبوع الثامن عشر للمسابقة، ليستمر بذلك النزيف الحاد في النقاط الملازم للسيتي هذا الموسم.

تقدم السيتي بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عشرة عن طريق الإسباني برناردو سيلفا، لكن الفريق عجز عن الاحتفاظ بالهدف، بعدما نجح السنغالي إليمان نداي في إدراك التعادل في الدقيقة السادسة والثلاثين.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد السيتي إلى 28 نقطة وتقدم للمركز السادس مؤقتا، كما ارتفع رصيد إيفرتون إلى 17 نقطة احتل بها المركز الرابع عشر، وله مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس عشر مع ليفربول.