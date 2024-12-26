مصر توجه اتهامات جديدة لعبد المنعم أبو الفتوح داخل محبسه

قال محامون ومنظمة حقوقية إن نيابة أمن الدولة في مصر عقدت، الأربعاء، جلسة للتحقيق مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، الذي يقضي حاليا عقوبة السجن، ووجهت له اتهامات جديدة وهو داخل محبسه.

وقال خالد علي، الناشط الحقوقي في منشور على “فيسبوك” الأربعاء، إنه “في عام 2022 صدر حكم على الدكتور أبو الفتوح بالسجن 15 عاما، محسوبين من تاريخ القبض عليه فى فبراير/شباط 2018، يعنى قضى منهم 7 سنوات تقريبًا وباقى على انتهاء مدة عقوبته 8 سنوات”.

ومضى علي في منشوره قائلا “اليوم أحضروه من محبسه لاستكمال التحقيق معه على قضية تم فتحها فى 2020 أى وهو داخل السجن، وتم تأجيل التحقيق اليوم نظرا لحالته الصحية بناء على طلبه، وسوف يجرى التحقيق القادم يوم الأحد، ومن المتوقع إحالته لمحاكمة جديدة”.

“قيادة جماعة إرهابية”

وفي السياق ذاته قال المحامي نبيه الجندي في منشور على منصة “إكس” الأربعاء، إنه انتهى من حضور جلسة التحقيق مع أبو الفتوح، وإن نيابة أمن الدولة وجهت له الاتهام بتولي قيادة جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وقررت حبسه 15 يوما عقب الإفراج عنه من القضية المحبوس على ذمتها الآن.

التحقيق مع الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح اليوم بنيابة أمن الدولة في قضية جديدة بتهمتي تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويلها #الحرية_لابوالفتوح pic.twitter.com/wQyD3ZfaE4 — أحمد أبوالعلا ماضي المحامي (@Ahmed_Aboulela) December 25, 2024

“تدوير القضية”

من جهتها، قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في منشور على منصة “إكس” الأربعاء، إنه “تم تدوير عبد المنعم أبو الفتوح” في قضية جديدة بعد اتهامه لقيادة جماعة إرهابية وتمويلها.

وأضافت الجبهة المصرية أن الاتهامات التي وجهتها نيابة أمن الدولة لأبو الفتوح جاءت “على خلفية اتهامه بالتخطيط مع آخرين من قيادات جماعة الإخوان، من داخل محبسه، ضد الدولة، وإيصال رسائل بشكل غير مباشر من خلال عقد لقاءات تنظيمية بينهم”.

وأشارت إلى أن أبو الفتوح طلب تأجيل التحقيق بسبب ظروفه الصحية.

يذكر أن أبو الفتوح البالغ من العمر 72 عاما، يعاني من مشكلات صحية كثيرة، وتعرض لأزمات قلبية في السجن كادت أن تودي بحياته.

ويعد أبو الفتوح من أبرز السياسيين في مصر، إذ كان مرشحا بارزا في الانتخابات التي شهدتها مصر عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة، واحتل المركز الرابع في الانتخابات التي فاز بها الرئيس الراحل محمد مرسي.