موسكو: السفينة الروسية الغارقة في المتوسط تعرضت “لهجوم إرهابي” (فيديو)

أعلنت شركة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن سفينتها “أورسا ميجور” التي غرقت في البحر المتوسط هذا الأسبوع تعرضت إلى “هجوم إرهابي”.

وقالت شركة “أوبورونلوغيستيكا” في بيان نقلته وكالات الأنباء الرسمية الروسية إنها “تعتقد أن هجوما إرهابيا موجها تم تنفيذه في 23 ديسمبر/كانون الأول 2024 ضد السفينة “أورسا ميجور”، من دون الإشارة إلى الجهة التي قد تكون نفذته ولا دوافعه.

وأضافت أن “ثلاثة انفجارات متتالية” وقعت في السفينة قبل تسرب المياه إليها، ولم تكشف الشركة المعلومات التي اعتمدت عليها لاعتبار غرق السفينة “هجوما إرهابيا”.

وفقد بحاران في حادث غرق السفينة التي كان طاقمها يضم 16 بحارا.

وبث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع “فيديو” تظهر السفينة الروسية “أورسا ميجور” وهي تميل على أحد جانبيها، بعد أن غمرتها المياه، وتبدو على وشك الغرق.

Act of war against Russia?

"Terrorist attack has been carried out against the Russian ship Ursa Major. There were 3 explosions on the starboard side, which caused the crash."

Is it NATO torpedo or drone attack? Spanish Ceuta is less than 8 km away, and "British" Gibraltar is 10 pic.twitter.com/2vIrtweMvT — Alexander Ivanov (@innova_center) December 25, 2024

“انفجار في غرفة المحركات”

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، الثلاثاء، أن غرق السفينة حدث بعد “انفجار في غرفة المحركات”.

وأعلن قسم من لجنة التحقيق الروسية، الهيئة المسؤولة عن التحقيقات الرئيسة في البلاد، الثلاثاء، فتح تحقيق في “انتهاك قواعد السلامة” في الشحن البحري.

وحصل الحادث في المياه الدولية في المتوسط بين إسبانيا والجزائر، وبحسب فرق الإنقاذ البحري الإسبانية، فإن السفينة “أصدرت نداء استغاثة” مساء الاثنين، على بعد نحو 105 كيلو مترات من سواحل مدينة ألميريا الإسبانية، بسبب “سوء الأحوال الجوية”.

وأرسلت إسبانيا مروحية وقوارب إنقاذ، ونقلت الناجين إلى البر، إلى أن وصلت سفينة حربية روسية وتولت عملية الإنقاذ، قبل أن تغرق “أورسا ميجور”.

عقوبات أمريكية

وسفينة الشحن هي الأكبر التي تملكها شركة “أوبورونلوغيستيكا” التابعة لوزارة الدفاع الروسية، التي توفر أيضا خدمات النقل المدني والخدمات اللوجستية.

وخضعت السفينة والشركة المالكة لها لعقوبات أمريكية في مايو/أيار 2022 بعد بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا، وذلك على خلفية تقديمها “خدمات النقل لتسليم البضائع إلى شبه جزيرة القرم المحتلة من روسيا”، وفق ما أفادت حينها وزارة الخارجية الأمريكية.

وبحسب الشركة، كانت السفينة تنقل رافعات ميناء وأغطية فتحات كاسحات الجليد إلى فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي.

وأورد موقع “أجنستفو” الاستقصائي الإخباري أن أغطية الفتحات كانت مخصصة لكاسحة الجليد النووية الجديدة المعروفة باسم “ليدر”، والمصممة لكسر الجليد السميك على طريق البحر الشمالي.

وأكدت الشركة، الأربعاء، أن السفينة لم تكن “محملة بأكثر من طاقتها”، معربة عن أسفها لطرح هذه الفرضية في “عدد من وسائل الإعلام”.

دعم القوات الروسية في سوريا

من جهتها، أكدت المخابرات العسكرية الأوكرانية أن السفينة “أورسا ميجور” استخدمت أيضا لتزويد القوات الروسية في سوريا باحتياجاتها، حيث تمتلك موسكو قاعدة بحرية في طرطوس.

وتظهر خريطة على موقع شركة “أوبورونلوغيستيكا” أن الشركة تغطي، من بين أمور أخرى، طريقا من نوفوروسيسك في جنوب روسيا إلى طرطوس.

وتمتلك روسيا قاعدتين عسكريتين في سوريا، قاعدة طرطوس البحرية ومطار حميميم العسكري، تتيحان لها تنفيذ عمليات في الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط وحتى في إفريقيا.