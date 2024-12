موسكو: السفينة الروسية الغارقة في المتوسط تعرضت “لهجوم إرهابي” (فيديو)

أعلنت شركة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن سفينتها “أورسا ميجور” التي غرقت في البحر المتوسط هذا الأسبوع تعرضت إلى “هجوم إرهابي”.

وقالت شركة “أوبورونلوغيستيكا” في بيان نقلته وكالات الأنباء الرسمية الروسية إنها “تعتقد أن هجوما إرهابيا موجها تم تنفيذه في 23 ديسمبر/كانون الأول 2024 ضد السفينة “أورسا ميجور”، من دون الإشارة إلى الجهة التي قد تكون نفذته ولا دوافعه.

وأضافت أن “ثلاثة انفجارات متتالية” وقعت في السفينة قبل تسرب المياه إليها، ولم تكشف الشركة المعلومات التي اعتمدت عليها لاعتبار غرق السفينة “هجوما إرهابيا”.

وفقد بحاران في حادث غرق السفينة التي كان طاقمها يضم 16 بحارا.

وبث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع “فيديو” تظهر السفينة الروسية “أورسا ميجور” وهي تميل على أحد جانبيها، بعد أن غمرتها المياه، وتبدو على وشك الغرق.

Act of war against Russia?

"Terrorist attack has been carried out against the Russian ship Ursa Major. There were 3 explosions on the starboard side, which caused the crash."

Is it NATO torpedo or drone attack? Spanish Ceuta is less than 8 km away, and "British" Gibraltar is 10 pic.twitter.com/2vIrtweMvT

— Alexander Ivanov (@innova_center) December 25, 2024