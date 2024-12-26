وفاة 4 أطفال حديثي الولادة بسبب البرد في غزة (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة 4 أطفال حديثي الولادة بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة الماضية في قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ 447 على التوالي.

وقال الدكتور عايد الفرا، مدير وحدة حديثي الولادة في مجمع ناصر الطبي إن هؤلاء الأطفال كانوا في غاية الهشاشة نظراً لولادتهم المبكرة، مما جعلهم عرضة بصفة خاصة لانخفاض درجات الحرارة.

وأضاف أن المستشفى يستقبل يومياً خمس إلى ست حالات من انخفاض درجة حرارة الجسم لدى الأطفال حديثي الولادة، تحتاج جميعها إلى تدخل فوري.

والأطفال المتوفون هم عائشة القسّاس (21 يوماً)، وعلي عصام صقر (23 يوماً)، وعلي حسام عزام (4 أيام)، وزينة محمود الفسيح (14 يوماً)، وكلهم من أسر نازحة تقيم في مخيمات خان يونس.

وتسهم قلة الموارد والمرافق الطبية الملائمة في النظام الصحي المنهار بقطاع غزة في زيادة تأثر هؤلاء الأطفال، خصوصاً من يولدون ولادة مبكرة.

وأكد الدكتور القرا على النقص الحاد في أجهزة التنفس الصناعي الضرورية لدعم الأطفال الذين يعانون من ضيق التنفس، وهي مشكلة تفاقمت بسبب تدمير إسرائيل لـ 80% من البنية التحتية الصحية في قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي إلى ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 45,399 شهيداً و107,940 جريحاً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أدى إلى سقوط 38 شهيداً و137 جريحاً وصلوا إلى المستشفيات.

وأكدت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب استمرار القصف الإسرائيلي وتدمير البنية التحتية في القطاع.