إسرائيل تقصف 7 ممرات حدودية بين سوريا ولبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أغار، الجمعة، على بنى تحتية عند نقطة جنتا الحدودية بين سوريا ولبنان، قال إنها تُستخدم لتمرير أسلحة إلى حزب الله.

وجاء في بيان للجيش “أغارت طائرات حربية لسلاح الجو في وقت سابق اليوم على بنى تحتية في معبر جنتا على الحدود السورية اللبنانية، الذي استُخدم لنقل وسائل قتالية عبر سوريا إلى حزب الله”.

وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار إن الطيران الإسرائيلي قصف 7 ممرات حدودية بين سوريا ولبنان، وإن حزب الله يحاول تهريب الأسلحة إلى لبنان لاختبار قدرة إسرائيل على وقفه.

وأضاف بار “لا ينبغي التسامح في هذا”. ولم يحدد الجيش على أي جانب من الحدود وقعت الغارة.

من جهتها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن ضربات إسرائيلية استهدفت قوسايا في شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا.

وقف هش لإطلاق النار

وتأتي الغارات الإسرائيلية مع وقف هش لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله استمر قرابة العام، وتحوَّل الى مواجهة مفتوحة بدءًا من سبتمبر/أيلول الماضي.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الاتفاق منذ بدء سريانه.

وأتت الضربات الإسرائيلية الجديدة بعد ساعات من تنديد الجيش اللبناني بمواصلة “العدو الإسرائيلي تماديه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداء على سيادة لبنان ومواطنيه وتدمير القرى والبلدات الجنوبية”، إثر توغل قوات مدرعة إسرائيلية الخميس في نقاط جنوبي البلاد بينها وادي الحجير والقنطرة.

كما أعربت قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) الخميس عن قلقها إزاء “الضرر المستمر” الذي تسببه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.