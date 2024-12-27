اشتباكات في حمص وطرطوس بين قوات الإدارة السورية الجديدة و”فلول ميليشيات الأسد”

شهدت محافظتا حمص وطرطوس في سوريا، الخميس، اشتباكات بين قوات الإدارة السورية الجديدة ومناصري نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وقالت الوكالة إن اشتباكات متبادلة اندلعت في قرية بلقسة بريف حمص الغربي بين إدارة العمليات العسكرية وما وصفتها بـ”فلول ميليشيات الأسد”، بهدف إعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل اثنين من قوات إدارة العمليات العسكرية السورية ووزارة الداخلية، وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة، وفقًا لما أوردته “سانا”.

عملية أمنية في طرطوس

وفي سياق متصل، أطلقت إدارة العمليات العسكرية بالتعاون مع وزارة الداخلية عملية أمنية واسعة النطاق في محافظة طرطوس الساحلية، بهدف “ضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وملاحقة فلول ميليشيات الأسد في الأحراش والتلال”.

وتأتي هذه العملية في أعقاب هجوم دموي نفذته عناصر موالية للأسد في طرطوس يوم الأربعاء، أسفر عن مقتل 14 عنصرًا من قوات الأمن التابعة للإدارة السورية الجديدة وإصابة 10 آخرين، وفق تصريحات وزير الداخلية محمد عبد الرحمن.

وفي مدينة حماة، داهمت قوات إدارة الأمن العام مواقع تتخذها “فلول ميليشيات الأسد”، منطلقًا لعمليات وصفتها بـ”السرقة والإجرام وترويع المدنيين”، وألقت القبض على عدد من المشتبه بهم.

وكانت السلطات السورية الجديدة أوقفت، الخميس، رئيس القضاء العسكري السابق محمد كنجو الحسن، المتهم بالإشراف على عمليات إعدام في سجن صيدنايا سيء السمعة.