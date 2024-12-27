الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية وإصابة جنديين في شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن مقتل ضابط وإصابة جنديين آخرين في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة، ما يرفع حصيلة القتلى في صفوف قواته منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 823 قتيلًا.

وقال الجيش في بيان له إن الرائد هود شرايمن، قائد سرية في الوحدة المتعددة الأبعاد 888، قُتل باشتباكات في شمال القطاع، فيما أصيب جندي آخر.

وفي حادث منفصل، أصيب قائد دبابة من الكتيبة التاسعة إصابة بالغة في المنطقة ذاتها.

وتأتي هذه الخسائر في وقت تتصاعد فيه الأصوات المنتقدة لاستمرار العملية العسكرية في غزة، إذ صرّح القائد الأسبق لشعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي، يسرائيل زيف، في وقت سابق الخميس، قائلًا: “لا أدري ما الذي نفعله في غزة حاليا؟”، مضيفًا: “باستثناء عودة المختطفين، الأمر غير واضح لي، لقد استنفدنا كل ما يستطيع الجيش فعله”.

وأشار زيف، في حديثه لإذاعة “103 إف إم” المحلية، إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد إبرام اتفاق مع حركة (حماس)، في إشارة إلى تعثر مفاوضات تبادل الأسرى.

وتقدر إسرائيل وجود 101 أسير لديها في غزة، فيما أعلنت (حماس) مقتل عشرات منهم في غارات إسرائيلية. في المقابل، وتحتجز إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني.