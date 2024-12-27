الجامعة العربية ترفض التصريحات الإيرانية الأخيرة بشأن سوريا

حذرت الجامعة العربية، الخميس، من إشعال الفتنة في سوريا، ورفضت التصريحات الإيرانية المُزعزعة للسلم الأهلي في سوريا، بعد الإطاحة بحليفها الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وسقط في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري نظام الأسد الذي فر إلى روسيا، بعد أن سيطر تحالف الفصائل المعارضة على المدن السورية الواحدة تلو الأخرى، وصولا إلى دمشق.

مع سقوط الأسد، خسرت إيران حليفًا رئيسًا في المنطقة، كما ضعف (حزب الله) حليفها في لبنان، إلى حد كبير بعد عام على الحرب مع إسرائيل، وفقد الحزب خط الإمدادات عبر سوريا، حسب ما قال أمينه العام نعيم قاسم.

احترام وحدة أراضي سوريا

وشددت الأمانة العامة للجامعة العربية على “ضرورة احترام كافة الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أية تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار”.

وقالت الجامعة العربية “تتابع الأمانة العامة للجامعة العربية بقلق الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد”.

وتابعت “وفي ذات السياق، ترفض التصريحات الإيرانية الأخيرة الرامية إلى تأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري، وتعيد التأكيد على ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا من ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام إرادته وخياراته”.

تصريحات خامنئي

وتوقّع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي “ظهور مجموعة من الشرفاء الأقوياء” في سوريا، حسب وصفه، مشيرا إلى أنه “ليس لدى الشباب السوري ما يخسره”.

وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الخميس، تقارير إعلامية لم يحددها بشأن “تدخل إيران في الشؤون الداخلية السورية”، ووصفها بأنها “لا أساس لها”.

وأضاف في بيان أن إيران ملتزمة “بدعم وحدة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية وتبلور نظام سياسي شامل”.

وانتقد قادة سوريا الجدد إيران لدورها في سوريا على مر السنين.

وكتب وزير الخارجية السوري الجديد على منصة “إكس” الثلاثاء، “على إيران أن تحترم إرادة الشعب السوري وسيادة وسلامة بلاده”.

وأضاف “نحذرهم من نشر الفوضى في سوريا ونحملهم مسؤولية تبعات تصريحاتهم الأخيرة”.

عملية أمنية في طرطوس

وفي سياق متصل ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الإدارة الجديدة في البلاد أطلقت، الخميس، حملة أمنية في منطقة ساحلية قُتل بها 14 من قوات الأمن أمس الأربعاء، وتعهدت بملاحقة فلول نظام بشار الأسد المتهمة بأنها وراء الهجوم.

وتمثل أعمال العنف في محافظة طرطوس، وهي جزء من المنطقة الساحلية التي تضم العديد من أفراد الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، أكثر المواجهات دموية التي تواجه الإدارة السورية الجديدة.