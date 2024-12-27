تركيا تعلن عدد السوريين العائدين إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إن أكثر من 30 ألف لاجئ سوري عبروا الحدود التركية إلى بلدهم منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأكد الوزير لقناة (تي جي آر تي) التركية الخاصة أن “عدد الأشخاص الذين غادروا (إلى سوريا) خلال 17 يومًا بلغ 30663 شخصًا، ولن يتوقف هذا الدفق”.

وكانت أرقام سابقة نشرتها السلطات التركية قد أشارت إلى عودة “أكثر من 25 ألف شخص” من تركيا إلى سوريا خلال 15 يومًا بعد سقوط حكم الأسد.

وأضاف الوزير التركي “ستُفتح قنصليتنا العامة في حلب في غضون أيام. سنفتح مكتبًا لإدارة الهجرة هناك. لقد وُلد أطفال هنا، وحصلت حالات زواج وطلاق ووفيات. نحن نتخذ التدابير اللازمة” لتسهيل إجراءات اللاجئين العائدين إلى سوريا.

وتستضيف تركيا، التي لها حدود مع سوريا تمتد لأكثر من 900 كيلومتر، نحو ثلاثة ملايين سوري فرّوا من بلدهم منذ قيام الأسد بقمع الثورة التي اندلعت ضد حكمه في عام 2011.

وتعتزم السلطات التركية السماح لفرد واحد من كل أسرة لاجئة بالسفر إلى سوريا والعودة ثلاث مرات خلال النصف الأول من عام 2025 تمهيدًا للاستقرار في بلدهم.

إسهام الخريجين السوريين من تركيا

وفي سياق متصل، قال رئيس شؤون أتراك المهجر عبد الله أرن إن 16 ألف طالب سوري تلقوا تعليمهم في جامعات تركيا، وسيؤدون أدوارًا كبيرة في إعادة إعمار وطنهم.

وأوضح أن أغلبية الخريجين السوريين تلقوا تعليمهم في الجامعات التركية من خلال برنامج المنح التركية، الذي تشرف عليه رئاسة شؤون أتراك المهجر.

وأكد رغبة تركيا في الإسهام في إعادة إعمار سوريا، ودعم أنقرة لدمشق من حيث البنية التحتية والبنية الفوقية والموارد البشرية، بناءً على تعليمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جدير بالذكر أن الإدارة السورية الجديدة عينت أسعد الشيباني وزيرًا للخارجية، وهو حاصل على درجة الماجستير من جامعة صباح الدين زعيم التركية، وعزام غريب محافظًا لمدينة حلب، وهو خريج جامعة بينغول التركية.