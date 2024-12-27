عبير رحال.. مقتل إعلامية بارزة داخل قاعة محكمة والزوج يبث “فيديو” قبل انتحاره (شاهد)

شهدت بلدة شحيم في إقليم الخروب، جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، جريمة مروعة حيث أقدم خليل مسعود، زوج الإعلامية اللبنانية عبير رحال، على إطلاق النار عليها داخل المحكمة الشرعية أثناء وجودهما لإتمام إجراءات الطلاق، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

في لبنان قتلت الإعلامية اللبنانية عبير رحال على يد زوجها خليل مسعود برصاصة في الرأس، أمام باب محكمة في إقليم الخروب التابع لمحافظة جبل لبنان. ووقعت الجريمة ظهر اليوم الخميس في محكمة شحيم الشرعية، حيث قام خليل مسعود بإطلاق النار على زوجته الإعلامية عبير رحال داخل المحكمة بسبب… pic.twitter.com/hTdLXnjk5n — ABDULRHMAN🚔| عبدالرحمن (@AAAX99X) December 27, 2024

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، قام الزوج بإطلاق رصاصة من مسافة قريبة على رأس زوجته، لتسقط قتيلة أمام باب المحكمة، وبعد ذلك بساعتين، أقدم الجاني على الانتحار بإطلاق النار على نفسه باستخدام مسدس حربي كان بحوزته، ونُقل إلى مستشفى سبلين الحكومي حيث فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وقبل انتحاره، نشر مسعود مقطع “فيديو” عبر حسابه على “فيسبوك”، برّر فيه فعلته وتحدّث عن خلافات مالية بينه وبين زوجته الراحلة، تتعلق بإدارة موقع “إلكتروني” محلي، كما أشار في “الفيديو” إلى شعوره بالظلم، موجهًا اتهامات لأحد ضباط قوى الأمن الداخلي بالانحياز إلى زوجته.

فيديو يظهر خليل مسعود قبل إنتحاره بعد أن قتل زوجته الاعلامية عبير رحال بطلقة نارية في الرأس داخل المحكمة الشرعية في شحيم! pic.twitter.com/DT1zhUnNWL — Lebanon Debate (@lebanondebate) December 26, 2024

ردود الأفعال والتحقيقات

وأثارت الجريمة صدمة واسعة في لبنان، حيث بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة المزيد عن ملابسات الحادث، وتناقلت وسائل الإعلام منشورًا مؤثرًا كتبته الراحلة على صفحتها قبل أيام قليلة من مقتلها، عكس معاناتها وصبرها على ظروف حياتها.

وكتبت عبير “لم أكن ضعيفة حين قررت أن أساير الظروف وأصبر كثيرًا، لم أكن باردة الشعور حين قررت الاعتزال وإبقائي فقط على الأشياء التي تستحق البقاء في حياتي، صحيح القلب كان يتغاضى لكنه لم يكن أعمى”.

وأثارت الجريمة ردود فعل واسعة عبر المنصات الرقمية، وكتبت النائبة اللبنانية حليمة القعقور عبر حسابها بمنصة “إكس”، “عرفتك يا عبير قوية، وطموحة، وذكية، مرفوض تبرير قتلك والعنف الممارس ضدك خلال زواجك بما يسمى (جرائم شرف)”.

وتابعت “جرائم العنف ضد النساء وتبرير قتلهن وتشويه سمعتهن مدان. حماية النساء من العنف والقتل لا يحتاج فقط لقانون بل أيضا لثقافة مجتمعية تدين وترفض هذه الممارسات”.

عرفتك يا عبير قوية، وطموحة، وذكية، عرفتك ناشطة في الشأن الاجتماعي والانساني… مرفوض تبرير قتلك والعنف الممارس ضدك خلال زواجك بما يسمى "جرائم شرف".

جرائم العنف ضد النساء وتبرير قتلهن وتشويه سمعتهن مدان. حماية النساء من العنف والقتل لا يحتاج فقط لقانون بل أيضا لثقافة مجتمعية… pic.twitter.com/WZV7WJwv0z — Halimé El Kaakour | حليمة القعقور (@halime_el) December 26, 2024

كما كتبت السياسية والإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان “مرّة جديدة تَكتُب جريمة قتل عبير رحال صفحة سوداء في سجلّ نظامنا الاجتماعي وصفعة مدوّية على وجه الإنسانية وجرس إنذار حول خطورة العنف الممنهج الذي تتعرّض له النساء في مجتمعنا”.

وتابعت “عبير رحال ليست ضحيّة فردية، بل هي نموذج عن الكثير من النساء المنتهَكة حقوقهنّ بصمت، في مجتمع يعجز عن مواجهة أزماته إلا بالمزيد من العنف تجاه الفئات الأكثر ضعفاً”.

مرّة جديدة تَكتُب جريمة قتل عبير رحال صفحة سوداء في سجلّ نظامنا الاجتماعي وصفعة مدوّية على وجه الإنسانية وجرس إنذار حول خطورة العنف الممنهج الذي تتعرّض له النساء في مجتمعنا.

عبير رحال ليست ضحيّة فردية، بل هي نموذج عن الكثير من النساء المنتهَكة حقوقهنّ بصمت، في مجتمع يعجز عن… pic.twitter.com/pjMTONtb12 — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) December 26, 2024

فيما دوّن عبد الله بعلبكي قائلًا “قتل زوجته في محكمة شحيم الشرعية وفضح نفسه وشوّه سمعتها بفيديو قبل انتحاره، وترك أبناءه يصارعون مجتمعًا فاسدًا لا يرحم ولن يتعاطف إنسانيًا وأخلاقيًا وبشكلٍ مسؤول أمامهم، وغدًا يُجلدون وكأنهم المرتكبون! للأسف ما يُسمى بالأب، ارتكب جريمةً بحق أبنائه قبل زوجته ونفسه!”.

قتل زوجته #عبير_رحال في محكمة شحيم الشرعية وفضح نفسه وشوّه سمعتها بفيديو قبل انتحاره، وترك أبناءه يصارعون مجتمعًا فاسدًا لا يرحم ولن يتعاطف إنسانيًا وأخلاقيًا وبشكلٍ مسؤول أمامهم، وغدًا يُجلدون وكأنهم المرتكبون!

للأسف ما يُسمى بالأب، ارتكب جريمةً بحق أبنائه قبل زوجته ونفسه! pic.twitter.com/Xveuqzioap — عبدالله بعلبكي (@ABDALLAH_B2) December 26, 2024

وفي سياق متصل، ناشدت جهات معنية بضرورة تقديم الدعم النفسي للأشخاص الذين يعانون من أزمات شخصية أو نفسية، مؤكدة أهمية اللجوء إلى مختصين لتجنب تفاقم المشكلات إلى هذا الحد المأساوي.