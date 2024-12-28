الأخبار|قطاع غزة

بعد حرقه وتدميره واختطاف طاقمه.. الاحتلال ينهي اعتداءه على مستشفى كمال عدوان

PALESTINIAN-ISRAEL-CONFLICT
سيارات الإسعاف تنقل الجرحى الفلسطينيين من مستشفى كمال عدوان إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، في 28 من ديسمبر 2024 (الفرنسية)
28/12/2024

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، انتهاء عمليته العسكرية في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، وذلك في بيان رسمي زعم فيه تنفيذ “عملية محددة ضد مركز قيادة تابع لحماس” داخل المنشأة الطبية.

واعتقل جيش الاحتلال مدير المستشفى الطبيب حسام أبو صفية، بحجة استجوابه. وأكدت وزارة الصحة في غزة هذا الإجراء، موضحة أنه تم اقتياد أبو صفية وعدد من أفراد الطاقم الطبي للتحقيق، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تحمي الطواقم الطبية في مناطق النزاع.

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انتهاكات خطيرة وتحذيرات من تدهور الوضع الصحي

ووثقت وزارة الصحة في غزة سلسلة من الانتهاكات الخطيرة خلال العملية العسكرية، بما في ذلك الإجلاء القسري للطواقم الطبية والمرضى والجرحى من المستشفى، وإحراق أجزاء واسعة من مباني المنشأة الصحية.

ونتيجة لهذه العملية، خرج آخر مستشفى رئيسي في محافظة الشمال من الخدمة بشكل كامل، مما يزيد الأزمة الصحية المتفاقمة أصلًا في القطاع المحاصر.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن مستشفى كمال عدوان “صار خاليًا” عقب العملية العسكرية. وأوضحت المنظمة أن 15 مريضًا بحالة حرجة و50 من مقدمي الرعاية و20 من العاملين في مجال الصحة نُقلوا إلى المستشفى الإندونيسي، الذي يعاني نقصًا حادًّا في المعدات والإمدادات الطبية اللازمة.

وحذرت المنظمة الدولية من أن نقل المرضى في هذه الظروف القاسية يشكل خطرًا كبيرًا على حياتهم، مشيرة إلى أن “التفكيك المنهجي للنظام الصحي والحصار المستمر منذ أكثر من 80 يومًا على شمال غزة يعرّض حياة 75 ألف فلسطيني ما زالوا في المنطقة للخطر المحدق”.

PALESTINIAN-ISRAEL-CONFLICT
وصول فلسطيني جريح إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بعد نقل المرضى من مستشفى كمال عدوان، في 28 من ديسمبر 2024 (الفرنسية)

وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من الهجمات المتكررة على المرافق الصحية في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى إلى تدهور حاد في الخدمات الصحية وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الطبية الضرورية.

وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة، جددت المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية دعواتها إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين والمرافق الطبية في غزة.

وأكدت هذه المنظمات أن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية يمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وطالبت بتحقيق دولي عاجل في هذه الانتهاكات الجسيمة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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