بعد حرقه وتدميره واختطاف طاقمه.. الاحتلال ينهي اعتداءه على مستشفى كمال عدوان

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، انتهاء عمليته العسكرية في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، وذلك في بيان رسمي زعم فيه تنفيذ “عملية محددة ضد مركز قيادة تابع لحماس” داخل المنشأة الطبية.

واعتقل جيش الاحتلال مدير المستشفى الطبيب حسام أبو صفية، بحجة استجوابه. وأكدت وزارة الصحة في غزة هذا الإجراء، موضحة أنه تم اقتياد أبو صفية وعدد من أفراد الطاقم الطبي للتحقيق، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تحمي الطواقم الطبية في مناطق النزاع.

انتهاكات خطيرة وتحذيرات من تدهور الوضع الصحي

ووثقت وزارة الصحة في غزة سلسلة من الانتهاكات الخطيرة خلال العملية العسكرية، بما في ذلك الإجلاء القسري للطواقم الطبية والمرضى والجرحى من المستشفى، وإحراق أجزاء واسعة من مباني المنشأة الصحية.

عاجل | مصادر للجزيرة مباشر: استشهاد عدد من الكوادر الطبية حرقا بالنيران التي أضرمتها قوات الاحتلال بمستشفى #كمال_عدوان شمالي قطاع #غزة pic.twitter.com/bsj3nfg6Fq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 27, 2024

ونتيجة لهذه العملية، خرج آخر مستشفى رئيسي في محافظة الشمال من الخدمة بشكل كامل، مما يزيد الأزمة الصحية المتفاقمة أصلًا في القطاع المحاصر.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن مستشفى كمال عدوان “صار خاليًا” عقب العملية العسكرية. وأوضحت المنظمة أن 15 مريضًا بحالة حرجة و50 من مقدمي الرعاية و20 من العاملين في مجال الصحة نُقلوا إلى المستشفى الإندونيسي، الذي يعاني نقصًا حادًّا في المعدات والإمدادات الطبية اللازمة.

وحذرت المنظمة الدولية من أن نقل المرضى في هذه الظروف القاسية يشكل خطرًا كبيرًا على حياتهم، مشيرة إلى أن “التفكيك المنهجي للنظام الصحي والحصار المستمر منذ أكثر من 80 يومًا على شمال غزة يعرّض حياة 75 ألف فلسطيني ما زالوا في المنطقة للخطر المحدق”.

وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من الهجمات المتكررة على المرافق الصحية في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى إلى تدهور حاد في الخدمات الصحية وحرمان آلاف المدنيين من الرعاية الطبية الضرورية.

وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة، جددت المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية دعواتها إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين والمرافق الطبية في غزة.

تعليقا على ما يحدث في مستشفى كمال عدوان.. د مادس غيلبرت: أشعر بالعار لكوني أوروبيا pic.twitter.com/TJ4qLI0Xo6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 27, 2024

وأكدت هذه المنظمات أن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية يمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وطالبت بتحقيق دولي عاجل في هذه الانتهاكات الجسيمة.