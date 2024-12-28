بعد نتائج التحقيق الأولية بحادث تحطم الطائرة.. الخطوط الآذرية توقف رحلاتها إلى مدن روسية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الآذرية “آزال”، اليوم السبت، إيقاف رحلاتها إلى مدن ساراتوف، ونيجني نوفغورود، وفلاديكافكاز في روسيا.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن القرار جاء بناءً على نتائج التحقيق الأولية المتعلقة بحادثة تحطم إحدى طائراتها بالقرب من مدينة أكتاو الكازاخية في 25 ديسمبر/ كانون الأول، والتي تبين أنها نتجت عن “تدخل خارجي مادي وفني”. وأكد البيان أن تعليق الرحلات إلى المدن الثلاث سيستمر حتى اكتمال التحقيق النهائي في الحادث.

وكانت الخطوط الجوية الآذرية قد أعلنت، الجمعة، تعليق رحلاتها إلى مدن روسية أخرى تشمل منرالني فودي، وسوتشي، وفولجوجراد، وأوفا، وسامارا، وغروزني، ومحج قلعة، للسبب نفسه.

سبب تحطم الطائرة الأذربيجانية

من جهة أخرى، أفاد مسؤولون آذريون لوكالة الأناضول، الخميس، بأن طائرة الركاب الآذرية تعرضت لهجوم من نظام دفاع جوي روسي من نوع “بانتسير إس”.

وكان قائد الطائرة قد اضطر لتحويل مسارها مبتعدة عن منطقة بجنوب روسيا، استخدمت موسكو فيها بشكل متكرر أنظمة الدفاع الجوي ضد الطائرات المسيرة الهجومية الأوكرانية.

وفي حادثة تحطم الطائرة، التي وقعت الأربعاء أثناء قيامها برحلة بين باكو والعاصمة الشيشانية غروزني، أعلنت الخطوط الجوية الآذرية نجاة 29 راكبًا من أصل 67 شخصًا كانوا على متنها، بينهم 5 من أفراد الطاقم.

وتضمنت قائمة الركاب 37 مواطنًا آذريا، و16 روسيًا، و6 كازاخيين، و3 قرغيزيين. وأثارت الحادثة أثارت تساؤلات حول سلامة الطيران والخلافات السياسية التي قد تكون خلفها، بينما لا يزال التحقيق مستمرًا للكشف عن التفاصيل الكاملة.