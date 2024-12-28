الاحتلال: اعتراض صاروخين أُطلِقا من غزة اتجاه القدس والجنوب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، اعتراض صاروخين أُطلِقا من شمال قطاع غزة، أحدهما اتجاه مدينة القدس المحتلة، والآخر نحو جنوب إسرائيل، في تطور هو الأول من نوعه منذ مدة طويلة.

وقال الجيش في بيان إن “سلاح الجو تمكن من اعتراض قذيفتين صاروخيتين أُطلِقتا من شمال قطاع غزة نحو مدينة القدس والجنوب”، مشيرًا إلى أن “صفارات الإنذار دوت في منطقة القدس وغرب النقب وسهل شفله جراء اعتراض الصاروخين”.

ولم يذكر بيان جيش الاحتلال أي معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة لهذا الحادث.

من جانبها، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأن الصاروخين أُطلِقا من منطقة بيت حانون شمالي قطاع غزة، وهي المنطقة التي أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية فيها اليوم.

استهداف بيت حانون

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في بيت حانون رغم أن عمليات القتل والتدمير والتهجير لم تتوقف فيها على مدى 14 شهرًا منذ بدء حرب الإبادة على القطاع.

وقال المتحدث العربي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي “نوجه إنذارًا عاجلًا لكل من لم يخلِ بعد المنطقة المحددة في الخريطة، خاصة منطقة بيت حانون. لقد تم تحذير هذه المنطقة مرات عديدة في السابق. جيش الدفاع يعمل في هذه المنطقة بقوة. عليكم إخلاء المنطقة فورًا والانتقال جنوبًا نحو طريق صلاح الدين. الانتقال عبر طريق آخر يعرّضكم للخطر”.

وحتى ساعة إعداد التقرير، لم تصدر أي من الفصائل الفلسطينية في غزة تعليقًا على ما أعلنه جيش الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال قد اجتاح مجددًا شمال قطاع غزة في 5 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في خطوة يرى فيها الفلسطينيون محاولة لتهجيرهم وإقامة منطقة عازلة، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار الحصار ومنع وصول المساعدات الأساسية.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في مختلف أنحاء قطاع غزة، في حين تتصاعد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين.