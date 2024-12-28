شاهد: حملات أمنية واسعة في حمص واللاذقية لملاحقة فلول نظام الأسد وإعادة الاستقرار

بدأت إدارة العمليات العسكرية في سوريا بالتعاون مع وزارة الداخلية، صباح اليوم السبت، عملية تمشيط واسعة في منطقة ستمرخو قرب مدينة اللاذقية، وذلك استجابة لبلاغات الأهالي عن وجود عناصر تتبع لفلول نظام الأسد في المنطقة.

وتهدف العملية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، حيث تم نشر وحدات أمنية وعسكرية للقيام بمهام التفتيش، والتأكد من خلو المنطقة من أي تهديدات محتملة.

ومن جانبه، أفاد مراسل وكالة الأنباء السورية في اللاذقية بأن إدارة العمليات العسكرية ألقت القبض على عدد من فلول مليشيات الأسد، وعدد من المشتبه بهم في المنطقة.

وتمكنت القوات خلال العملية من مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة المقبوض عليهم، فيما أكدت الجهات الأمنية أن عمليات التمشيط لا تزال مستمرة لضمان تطهير المنطقة من أي تهديدات أمنية، وضمان سلامة السكان.

ريف حمص الغربي

كما أطلقت إدارة العمليات العسكرية، صباح اليوم، حملة أمنية واسعة في قرى ريف حمص الغربي بهدف ملاحقة فلول النظام المخلوع، وتعزيز الأمن في المنطقة.

وشملت الحملة دخول عدد من القرى، حيث التقت القوات بالسكان ووجهاء المنطقة في إطار تعزيز التواصل والتعاون مع الأهالي، لضمان نجاح العملية وتحقيق الاستقرار.

وتقوم قوات الأمن في الإدارة السورية الجديدة منذ أيام بملاحقة مثيري الفوضى والفتن، وأبرز المطلوبين والمتهمين بجرائم ضد الشعب السوري بمحافظات البلاد المختلفة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.