شاهد: لحظة القصف الإسرائيلي على مطار صنعاء بالتزامن مع وجود مدير منظمة الصحة العالمية

بثت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن مشاهد للحظة استهداف مطار صنعاء الدولي بغارة إسرائيلية، الخميس، بالتزامن مع وجود المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في صالة المغادرين.

وأظهرت اللقطات التي عرضتها قناة المسيرة، الجمعة، لحظة القصف الإسرائيلي على المطار، في حين أكد غيبريسوس الذي كان موجودًا في اليمن خلال الهجوم أنه “في أمان” بعد ساعات من الحادث.

وقال غيبريسوس في بيان نشره على منصة إكس “أصيب أحد أفراد طاقم طائرتنا، وأفيد بمقتل شخصين على الأقل في المطار”، مضيفًا أن أعضاءً آخرين في طاقم الأمم المتحدة هم أيضًا في أمان، لكن موعد المغادرة أُرجئ بانتظار إجراء الإصلاحات.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن “برج المراقبة وقاعة المغادرة على بُعد أمتار من مكان وجودنا والمدرج تعرضت لأضرار”، مؤكدًا أنهم ينتظرون إصلاح الأضرار التي لحقت بالمطار قبل أن يتمكنوا من المغادرة.

وكان غيبريسوس ضمن وفد ذهب إلى اليمن لتقييم الوضع الصحي في البلاد التي تشهد حربًا منذ سنوات، فضلًا عن محاولة الإفراج عن 17 من أعضاء الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين.