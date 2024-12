مستشفى كمال عدوان.. محتجزون مفرج عنهم ينقلون شهادات مروعة (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز مدير مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع حسام أبو صفية، وأفرادًا من طاقمه، واقتادهم إلى التحقيق.

وكان الاحتلال أعلن، أمس، بدء عملية عسكرية في محيط المستشفى الواقع في بيت لاهيا -زعم أنها تستهدف أفرادا من حركة (حماس)- فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن العملية أدت إلى خروج المستشفى -وهو آخر مرفق صحي رئيس في شمال القطاع- عن الخدمة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، السبت، أن قوات الاحتلال اقتادت العشرات من طواقم مستشفى كمال عدوان بما في ذلك مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية إلى مركز للتحقيق.

وأكد الدفاع المدني اعتقال أبو صفية وعدد من العاملين في القطاع الصحي، وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن الاحتلال اعتقل مدير مستشفى كمال عدوان والعشرات من الكوادر الطبية والفنية.

وقال إنه تم اعتقال كذلك مدير الدفاع المدني في الشمال، وأضاف “أن الاحتلال دمّر كليا المنظومة الطبية والإنسانية والدفاع المدني وأخرجها عن الخدمة في شمال القطاع”.

Tonight’s reports of bombardment near Kamal Adwan Hospital and order to evacuate the hospital are deeply worrisome. The hospital has been in the midst of fighting for too long and the lives of patients are at risk.

This morning @WHO and partners returned from Kamal Adwan… pic.twitter.com/usNoOp4WY2

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 21, 2024