مستشفى كمال عدوان.. محتجزون مفرج عنهم ينقلون شهادات مروعة والصحة العالمية قلقة على الأوضاع (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز مدير مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع حسام أبو صفية، وأفرادًا من طاقمه، واقتادهم إلى التحقيق.

وكان الاحتلال أعلن، أمس، بدء عملية عسكرية في محيط المستشفى الواقع في بيت لاهيا -زعم أنها تستهدف أفرادا من حركة (حماس)- فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن العملية أدت إلى خروج المستشفى -وهو آخر مرفق صحي رئيس في شمال القطاع- عن الخدمة.

اعتقال الكوادر الطبية

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، السبت، أن قوات الاحتلال اقتادت العشرات من طواقم مستشفى كمال عدوان بما في ذلك مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية إلى مركز للتحقيق.

وأكد الدفاع المدني اعتقال أبو صفية وعدد من العاملين في القطاع الصحي، وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن الاحتلال اعتقل مدير مستشفى كمال عدوان والعشرات من الكوادر الطبية والفنية.

وقال إنه تم اعتقال كذلك مدير الدفاع المدني في الشمال، وأضاف “أن الاحتلال دمّر كليا المنظومة الطبية والإنسانية والدفاع المدني وأخرجها عن الخدمة في شمال القطاع”.

Tonight’s reports of bombardment near Kamal Adwan Hospital and order to evacuate the hospital are deeply worrisome. The hospital has been in the midst of fighting for too long and the lives of patients are at risk. This morning @WHO and partners returned from Kamal Adwan… pic.twitter.com/usNoOp4WY2 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 21, 2024

شهادات مروعة

وأظهر مقطع “فيديو” للجزيرة مباشر، مشاهد لنقل المصابين والجرحى من مستشفى كمال عدوان، الذي يتعرض لعمليات عسكرية إسرائيلية متكررة، تستهدف الأطباء والأطقم الطبية والمرضى والجرحى.

ووصل عدد من المصابين إلى مستشفى المعمداني، ونقلوا شهادات مروعة عن ظروف الاعتقال، وذلك عقب إفراج سلطات الاحتلال عنهم اليوم، من مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

يأتي ذلك في وقت حذرت فيه وزارة الصحة من وفاة المرضى والجرحى الذين أجلتهم إسرائيل قسرا من مستشفى كمال عدوان للمستشفى الإندونيسي الذي لا تتوفر فيه مياه أو كهرباء أو أطقم طبية.

اعتقال الأطقم الطبية

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة أكد في بيان أن الجيش الإسرائيلي “اعتقل أحمد حسن الكحلوت مدير الدفاع المدني في محافظة شمال قطاع غزة“، التي تضم بلدات بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا ومخيم جباليا للاجئين.

واتهمت وزارة الصحة، جيش الاحتلال باقتحام المستشفى، مشيرة إلى انقطاع التواصل مع طاقمه، ونقلت عن أبو صفية قوله إن “جيش الاحتلال يحرق جميع أقسام العمليات في المستشفى”.

وقال “إن جيش الاحتلال أخلى كامل الطاقم الطبي والنازحين واعتقل عددا من الطاقم الطبي”، مشيرا إلى أنه ما زال في المستشفى مع آخرين.

احترقت ودمّرت بشدة

من جانبها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العملية العسكرية التي شنّتها إسرائيل قرب مستشفى كمال عدوان “أدّت إلى خروج آخر مرفق صحي رئيسي في شمال غزة عن الخدمة”.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة تعليقا على العملية الإسرائيلية على المستشفى، إن التقارير الأولية تشير إلى أن بعض الأقسام الرئيسية احترقت ودُمّرت بشدّة خلال الغارة”.

وأضاف بيان المنظمة، أن 25 مريضا في حالة حرجة، و60 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، ما زالوا في المستشفى، فيما تم نقل مرضى في حالة متوسطة وخطرة إلى المستشفى الإندونيسي الذي تعرض للتخريب، ولا يتمكن من تقديم الخدمة.

هجمات إسرائيلية متكررة

وقال بيان الصحة العالمية، إنها تشعر بقلق بالغ بشأن سلامة الأفراد، مشيرة إلى أن الهجوم الأخير على المستشفى، جاء عقب القيود المتزايدة على وصول المنظمة إلى المستشفى، والهجمات التي تتعرض لها المنشأة ومحيطها منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول.

وأكدت المنظمة في بيانها أن “التفكيك المنهجي للنظام الصحي في غزة يعد حكما بالإعدام على عشرات الآلاف من الفلسطينيين المحتاجين إلى الرعاية الصحية”.

This morning’s raid on Kamal Adwan Hospital has put this last major health facility in North #Gaza out of service. Initial reports indicate that some key departments were severely burnt and destroyed during the raid. 60 health workers and 25 patients in critical condition,… pic.twitter.com/bD5eJgnVkR — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 27, 2024

ودعت المنظمة الأممية “إلى وقف هذا الرعب وحماية الخدمات الصحية وضمان وقف إطلاق النار”.

وتشنّ القوات الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة في شمال قطاع غزة منذ السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تزعم أنها تهدف إلى منع (حماس) من إعادة تجميع قواها في ظل الحرب المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.