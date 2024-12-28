بينهم مسن.. إصابة فلسطينيين بجروح بعد هجوم مستوطنين على منطقة في سلواد (فيديو)

أصيب 3 فلسطينيين، واعتقل شخص آخر، اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين، وجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة سلواد شرق رام الله.

وأظهر مقطع “فيديو” متداول، إصابة مسن في الرأس من قبل المستوطنين، فيما بدت الدماء تنزل من رأسه على عنقه، جراء الإصابة، وشخص يحاول الاتصال على الهاتف في محاولة لإسعاف المصاب.

اعتداء بالحجارة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس بلدية سلواد، أن عددا من المستوطنين المسلحين بحماية جيش الاحتلال اقتحموا البلدة، من جهة بؤرة استيطانية مقامة منذ 20 يوما في منطقة “البرج” غربا، وهاجموا المواطنين في الأراضي الزراعية واعتدوا عليهم بالضرب المبرح.

عاجل | اندلاع مواجهات في قرية عوريف جنوب نابلس، والاحتلال يُطلق قنابل الغاز. pic.twitter.com/pcZPCoFgC2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 28, 2024

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إسلام راجي حامد، أثناء عمله في الزراعة بتلك الأراضي.

وقالت إن المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال، قاموا كذلك بتحطيم زجاج سيارة تعود لأحد المواطنين، ضمن الاعتداءات المستمرة على أملاك الفلسطينيين.

🌐 شاهد |آثار اعتداء المستوطنين على مركبات المواطنين في بلدة سلواد شرق رام الله. pic.twitter.com/qkO7cDw61o — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 28, 2024

مستوطنون مسلحون

وقال رائد حامد رئيس بلدية سلواد، للأناضول، إن المستوطنين جاؤوا من مستوطنة عوفرة، المقامة على أراضي سلواد والبلدات المجاورة.

ووفق هيئة شؤون الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفّذ المستوطنون 310 اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبموازاة حربه التي يشنها في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 835 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.