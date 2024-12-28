مشاهد جديدة لأحد قصور ماهر الأسد في ريف دمشق (فيديو)

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية لقطات مصورة لأحد القصور التي كان يمتلكها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، والقائد السابق للفرقة الرابعة في جيش النظام السوري السابق، في منطقة يعفور بريف دمشق.

وأظهرت اللقطات فخامة القصر وامتداده على مساحة واسعة من الأراضي، وإطلاله على مشاهد طبيعية خلابة في ريف العاصمة السورية.

وتجولت عدسة الكاميرا في غرف قصر ماهر الأسد لتُظهر ألبوم صور العائلة، الذي تركه قبل هروبه على عجل بعد أن فر شقيقه بشار من دمشق إلى روسيا، الذي ترك بدوره متعلقاته الشخصية، ومنها ألبوم صوره الخاصة في قصر الرئاسة بالعاصمة السورية.

كما أظهرت عدسة الكاميرا الشهادة الدراسية لباسل، ابن ماهر الأسد، الذي يدرس في الصف الثاني الابتدائي، وحصل على الدرجات النهائية في أغلب المواد الدراسية.

فرار بشار وماهر

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قد نشرت مؤخرًا تقريرًا عن الأيام الأخيرة لبشار الأسد في دمشق، بعد لقاءات مع عدد كبير من الدائرة المحيطة به ومسؤولين سوريين سابقين، ذكرت فيه أنه خدع مَن حوله مِن المستشارين وقادة الجيش والأجهزة الأمنية، وأوهمهم في اجتماع مساء السبت 7 من ديسمبر/كانون الأول أن الدعم العسكري الروسي في الطريق، بينما كان يخطط للهروب.

وفر بشار الأسد من دمشق في الساعات الأولى من صباح الأحد الثامن من ديسمبر الجاري إلى القاعدة العسكرية الروسية في حميميم على الساحل السوري، ومنها إلى موسكو “تاركًا أقاربه وأصدقاءه والموالين له يبحثون عن الرجل الذي وعد بحمايتهم”، حسب وصف الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماهر الأسد تصرَّف بشكل مخالف لما قام به شقيقه بشار، حيث طلب من أتباعه الفرار إلى لبنان، بينما غيَّر هو نفسه خططه وهرب إلى العراق.

غير أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نفى أن يكون ماهر الأسد قد فر إلى شمال العراق، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.