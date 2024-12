فيديو “صادم”: حراس سجن في نيويورك يعتدون على سجين من أصل إفريقي حتى الموت

نشرت سلطات نيويورك، الجمعة، مقاطع فيديو “صادمة” تُظهر تعرض سجين أمريكي من أصل إفريقي للضرب على أيدي حراس في أحد سجون المدينة، قبل وفاته.

وتظهر المشاهد، التي التقطتها كاميرات مثبتة على بزات الحراس، وجه السجين ملطخاً بالدماء فيما يتعرض للضرب، بينما هو مطروح على سرير طبي ومحاط بستة رجال على الأقل. وظهر السجين ممسكاً بشكل متكرر من رقبته.

وفي الفيديو، يظهر السجين جالساً ومكبل اليدين ومصاباً بشكل واضح، حين قام أحد الحراس بوضع قفازٍ وأمسكه من ياقته بمساعدة زميل له لتثبيته على الحائط.

وفي الفيديوهات، لا يُسمع أي صوت. وأوضحت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، أن الكاميرات كانت “مشغلة” لكن “العناصر لم يقوموا بتفعيلها، لذلك كانت تصور دون صوت”. ولا تتيح مقاطع الفيديو فهم ما إذا كانت حادثة أولية قد وقعت أم لا.

NEW: Body-cam footage released showing New York correctional officers smirking as they "fatally beat" a man in handcuffs. Sickening. 43-year-old Robert Brooks passed away on Dec 10 at Wynn Hospital in Utica, NY. The New York Attorney General’s Office of Special Investigations… pic.twitter.com/BwLPnOS9fH — Collin Rugg (@CollinRugg) December 27, 2024

وقالت جيمس إن مقاطع الفيديو التي بُثت الجمعة “صادمة ومزعجة.. ولا أتعامل مع بثها باستخفاف، خصوصاً خلال فترة الأعياد”، مبررة نشرها “بالشفافية”. من جهتها، قالت محامية الأسرة إليزابيث مازور إن مشاهدة السجين “دمرت” أقاربه.

وحدثت الواقعة مساء 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري في سجن يقع شمالي ولاية نيويورك. وتوفي السجين روبرت بروكس (43 عاماً) في اليوم التالي، وكان يمضي عقوبة بالسجن لمدة 12عاماً بتهمة العنف.

وأفادت الصحافة المحلية بأن نتائج التشريح الأولي للجثة أظهرت أن وفاته كانت نتيجة “اختناق بسبب الضغط على الرقبة”.

Caution: Violent Video All 4 of these "corrections officers" need to be charged with federal charges for violation of civil rights and murder at the state level. He was handcuffed. It is situations like this that make any decent LEO or retired LEO sick.#RobertBrooks… pic.twitter.com/JrQdIRJCli — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) December 27, 2024

ولم تتحدث السلطات إلا قليلاً عن الواقعة في الأيام التي تلتها، لكن حاكمة ولاية نيويورك الديمقراطية كايثي هوتشول أعلنت السبت الماضي أنها أمرت بفصل 14 موظفاً في السجن متورطين في أعمال العنف.

وقالت “لن نتسامح مع من يتجاوزون الحدود ويخالفون القانون ويشاركون في أعمال عنف غير ضرورية أو انتهاكات مستهدفة”.