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ساعات قليلة بين الموت والحياة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للصحفي الشهيد أيمن الجدي (فيديو)

“أخفينا الخبر عن زوجته وهي تضع مولودهما الأول”

استشهاد الصحفي الفلسطيني أيمن الجدي
مدة الفيديو 05 minutes 45 seconds
أحمد جلال
29/12/2024-|آخر تحديث: 29/12/202405:06 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد أيمن الجدي، الصحفي في قناة “القدس اليوم” الفضائية مع أربعة من زملائه الصحفيين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة تحمل الإشارات الدولية الخاصة بالعمل الصحفي، فجر الخميس، حيث أدى القصف إلى احتراق جثثهم.

ساعات قليلة بين الموت والحياة

ساعات قليلة فصلت بين استشهاد الصحفي الفلسطيني أيمن الجدي عن ولادة طفله الأول، الذي حمل أيضا اسم والده، ليُحرم الأب من رؤية مولوده، ويُحرم الابن عمرًا من والده.

وقال عمر الجدي، شقيق أيمن، للجزيرة مباشر “أيمن عاد إلى مكان العمل ليبقى مع زملائه في انتظار مولوده الأول، لكن قصف الاحتلال باغته وزملاءه، وحرمه من رؤية طفله الأول، وحرم عائلته من فرحتهم بقدوم هذا المولود”، موضحًا أن النيران التي اشتعلت في سيارة الصحافة كانت كبيرة للغاية.

وأضاف “كنت خلف السيارة مباشرة، أنتظر أنا وعم أيمن خبر المولود الجديد، لكن الاحتلال حرمنا من هذه الفرحة”.

أخفينا الخبر عن زوجته

وقال وهيب أبو بكر، والد زوجة الصحفي الشهيد، إنه اضطر إلى إخفاء خبر استشهاد أيمن عن ابنته حتى تضع مولودها، لافتًا إلى أن ابنته استقبلت الخبر بصبر واحتساب.

وبسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، استشهد 201 من الصحفيين، آخرهم صحفيو قناة “القدس اليوم”، كما أصيب عدد كبير منهم بجروح متفاوتة، وفق مكتب الإعلام الحكومي في غزة.

وأوضح المكتب أن الصحفيين الخمسة الشهداء هم: فيصل أبو القمصان مراسل صحفي، وأيمن الجدي مصور صحفي، وإبراهيم الشيخ علي ومحمد اللدعة وفادي حسونة، وثلاثتهم يعملون صحفيين في القناة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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