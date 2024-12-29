“لن ننجر للمواجهة مع الاحتلال”.. تصريحات مثيرة للجدل للناطق باسم أمن السلطة الفلسطينية (فيديو)

وصف الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، المقاومة في جنين بـ”الخارجين عن القانون”، ونفى قطع الخدمات عن المخيم، وأكد على نهج السلطة في تجنب المواجهة المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

كما أقر خلال حوار مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر بوجود تواصل غير مباشر مع الاحتلال بخصوص عملية جنين عبر وسطاء.

اتهامات للمقاومة وتبرير للعمليات الأمنية

بدأ رجب حديثه بوصف العمليات في جنين، وقال إن “ما يجري هو ليس اشتباك بين الأجهزة الأمنية والمقاومة، بل هو ملاحقة الأجهزة الأمنية لمجموعة من الخارجين عن القانون الذين رهنوا أنفسهم لجهات تحمل أجندات لا وطنية وتنتمي لمحاور إقليمية لم تجلب لنا سوى الدمار والخراب”.

وأضاف متهماً حركتي حماس والجهاد الإسلامي: “هذه الجهات التي تشكل حاضنة لهم حاضنة سياسية وحاضنة إعلامية وحاضنة مالية. وهذه الحاضنة هي حركتا حماس والجهاد، ومن خلفهم إيران التي تنتمي لنفس المحور الذي جلب الدمار والخراب لمنطقة غزة“.

وفي رده على اتهامات بقطع المياه والكهرباء عن مخيم جنين، نفى رجب هذه الادعاءات بشدة، واصفاً إياها بأنها “باطلة ولا أساس لها من الصحة”.

وتواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله حملتها المستمرة للأسبوع الرابع على التوالي في مخيم جنين، مستهدفة من تصفهم بـ”الخارجين عن القانون”.

وتشير السلطة إلى أن هذه الحملة “تهدف إلى فرض الأمن وإنهاء الفلتان”، في حين تؤكد الفصائل الفلسطينية أن الحملة تستهدف مقاومين يقاومون الاحتلال الإسرائيلي.

مواجهة أنور رجب مع أحمد طه

وواجه المذيع أحمد طه رجب بكلامه، وقال “أنت الآن تؤكد أنك تواجه عدداً من المقاومين. لأنك تقول أن الحاضنة لهم هي حركة حماس وحركة الجهاد. هذا يؤكد كل البيانات الخاصة بحركات المقاومة من أنكم تستهدفون المقاومين في جنين“.

وأضاف طه متسائلاً: “لماذا لا نرى عمليات عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي من قبلكم؟ طالما أنها تقوم بنفس الأمر بتضييقكم، بإضعافكم، بنشر الفوضى؟”، ليشير الناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية بأن سياستهم واضحة بعد مواجهة الاحتلال بسبب اختلاف ميزان القوى، وأنهم يفضلون عدم إعطاء الاحتلال ذريعة لتدمير الضفة، وفقا لكلامه.

وعند سؤال مذيع الجزيرة مباشر عن ماذا كان هناك تنسيق بين السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال فيما يخص عملية جنين، كشف رجب عن وجود “وسطاء” في العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، ثم استدرك وقال “قد نكون أبلغنا بعض الدول، ولكن ليس بالضرورة أن نطلب منها أن تبلغ إسرائيل“.

انتقادات لموقف السلطة من المقاومة

وخلال المقابلة، واجه مذيع الجزيرة مباشر، رجب عندما قارن بين المقاومة الحالية ومقاومة ياسر عرفات، ليرد رجب: “شتان ما بين مقاومة ياسر عرفات وهذه المقاومة. ياسر عرفات كانت المقاومة لديه تخدم هدفاً سياسياً. ياسر عرفات لم يختطف أبناء شعبه”.

وفي ختام المقابلة، أكد رجب على نهج السلطة قائلاً: “نحن لن ننجر إلى المربع الذي يسهل على الاحتلال مهمته. كما سهلوها عليه في قطاع غزة“.