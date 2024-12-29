بعد تدمير محطات الوقود.. نازح في جنوب غزة يبتكر مضخة متنقلة لبيع السولار (فيديو)

ابتكر النازح الفلسطيني بلال أبو جزر مضخة وقود متنقلة لبيع السولار في جنوب غزة، لمواجهة نقص وقود السيارات بسبب تدمير محطات المحروقات جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ أكثر من 14 شهرًا.

وعن تفاصيل المشروع، قال بلال للجزيرة مباشر “المشروع عبارة عن ماكينة وفرد سولار (ذراع مضخة السولار)، وخزان ألف لتر، وموتور كهربائي، وجرة غاز، وعربة تجرها سيارة أو دابة في حال تعطلت السيارة اللي بتجرها”.

تحديات المشروع

وأشار بلال إلى المشكلات التي تواجه مشروعه، ومنها “غلاء الأسعار، والسولار غير متوفر بشكل دائم بسبب الحرب، وأي عطل في السيارة أو الموتور بقعد مبشتغلش لأنه كله على الغاز بيمشي”.

وأشاد السائق أشرف أبو أسامة بمشروع مضخة الوقود المتنقلة، وقال “نحن كسائقين نعاني من عدم وجود محطات للسولار لأن الاحتلال دمرها، لكن مشروع المحطة المتنقلة للسولار أحسن بكتير من اللي بيبيعوا سولار على الأرض”.

وأضاف “لأن الفرد بيعبّي بدقة وبتعرف قديش عبّيت، وباكون مبسوط للشباب اللي مثل هيك، الله يرزقهم”.