على رأسهم صلاح ورونالدو ونيمار.. هؤلاء أبرز اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع بداية 2025

مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، يترقب عشاق كرة القدم العالمية مصير عدد كبير من نجوم الصف الأول الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم الحالي.

وتشكل هذه الفترة فرصة للأندية الكبرى لخطف صفقات مجانية وفق “قانون بوسمان”، الذي يسمح للاعبين بالتفاوض مع أندية أخرى قبل انتهاء عقودهم بستة أشهر.

محمد صلاح

ويتصدر محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد مشهد الانتقالات الشتوية، حيث تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

وتألق محمد صلاح في هذا الموسم بكونه أحد أفضل اللاعبين في أوروبا، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي والدوريات الخمسة الكبرى.

أما فان دايك وأرنولد فيمثلان ركيزتين أساسيتين في الفريق، مع اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدمات أرنولد، مما يدفع ليفربول إلى التحرك للحفاظ عليه.

دي بروين

وينتهي عقد البلجيكي كيفين دي بروين مع مانشستر سيتي في 2025، ومع تعرّضه لإصابات متكررة، يبقى مستقبله مع السيتي غير واضح.

ومع عودته القوية بعد الإصابة، توجد عروض مغرية من أندية سعودية، مما قد يدفع اللاعب إلى التفكير في الانتقال، خاصة أن راتبه هو الأعلى في الدوري الإنجليزي.

بايرن ميونخ

وفي بايرن ميونخ، يواجه الفريق تحديات كبيرة بشأن تجديد عقود لاعبيه الرئيسيين. ويُعَد جوشوا كيميتش أحد أبرز لاعبي خط الوسط في العالم، وارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة.

ويعاني ليروي ساني غموضًا بشأن مستقبله بسبب الإصابات المتكررة. أما اللاعب الكندي ألفونسو ديفيز، فقد رفض التجديد وسط اهتمام كبير من ريال مدريد للحصول عليه.

سون

ويُتوقع أن يجدد توتنهام عقد الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، الذي يمثل النجم الأول للفريق بعد رحيل هوغو لوريس وهاري كين. ورغم بلوغه 32 عامًا، فإنه يواصل تقديم مستويات مميزة، ويُعَد أحد أهم أعمدة الفريق.

برشلونة يسعى لجذب جوناثان تاه

ويقترب المدافع الألماني جوناثان تاه -نجم باير ليفركوزن- من الرحيل مجانًا، مع دخول برشلونة في مفاوضات جادة لضمه. تاه، الذي قاد فريقه للفوز بالثلاثية المحلية الموسم الماضي، يُعَد هدفًا رئيسيًّا للنادي الكتالوني.

داني أولمو

وقد يرحل الدولي الإسباني داني أولمو عن برشلونة مجانًا، بعد رفض رابطة الدوري الإسباني استمرار قيده بسبب سقف الرواتب. وذكرت تقارير أن وكيل أولمو بدأ مفاوضات مع أندية إنجليزية، أبرزها مانشستر سيتي.

رونالدو ونيمار

في الكرة السعودية، لم يحدد كريستيانو رونالدو موقفه من تجديد عقده مع النصر السعودي، لكنه يُعَد لاعبًا أساسيًّا للكرة السعودية ولملف كأس العالم 2034. أما نيمار، فقد يرحل عن الهلال السعودي بعد إصابات طويلة أبعدته عن الملاعب، مع احتمال عودته إلى أوروبا استعدادًا لكأس العالم 2026.

مع وفرة اللاعبين الكبار الذين تنتهي عقودهم، يُتوقع أن يشهد “الميركاتو” الشتوي صفقات استثنائية. وتتسابق الأندية الكبرى للاستفادة من هذه الفرصة، مما يضيف إثارة وترقبًا كبيرين لعشاق كرة القدم في العالم.