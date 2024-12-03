كم كوبا من الماء تحتاج يوميا للحفاظ على صحتك؟ دراسة نوعية تجيب

أكد فريق طبي من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، أن تناول 8 أكواب من الماء يوميًّا يساعد بشكل كبير على الحفاظ على الصحة العامة.

وأظهرت الدراسة، التي استندت إلى نتائج 18 تجربة طبية أجريت على عينات عشوائية من المتطوعين، فوائد متعددة لشرب الماء بانتظام.

الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة

ووفقًا للدراسة المنشورة في الدورية العلمية “جاما” (Jama Network Open)، فإن شرب 8 أكواب من الماء يوميًّا يقي من تكرار الإصابة بحصوات الكلى.

كما أوضحت أن شرب 6 أكواب أو أكثر يساعد البالغين على إنقاص الوزن، كما يقلل الإكثار من شرب الماء احتمالات الإصابة بالصداع العادي والنصفي، ويسهم في الوقاية من عدوى المسالك البولية.

وإضافة إلى ذلك، تبين أن شرب 4 أكواب من الماء يوميًّا، يساعد على ضبط معدلات السكر في الدم وضغط الدم؛ مما يعزز الصحة العامة ويقلل من خطر الإصابة بمضاعفات الأمراض المزمنة.

شرب الماء ليس للجميع

وأوضح الطبيب بنجامين براين، رئيس قسم المسالك البولية في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، أن الهدف من الدراسة هو “الحصول على نظرة عن قرب بشأن فوائد شرب الماء”.

وأضاف في تصريحات لموقع “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية “على حد علمنا، هذه هي أول دراسة تجري تقييما لفوائد استهلاك المياه من منظور التجارب السريرية”.

ورغم الفوائد العديدة لشرب الماء، أشار براين إلى أن النصيحة بالإكثار من شرب الماء لا تنطبق على الجميع. وأوضح أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية، مثل كثرة التبول لأسباب طبية، قد لا يحتاجون إلى الإفراط في شرب الماء؛ لأن ذلك قد يؤثر سلبًا في حياتهم اليومية.

وشددت الدراسة على أهمية تناول الماء بكميات مناسبة لدعم الصحة العامة والوقاية من الأمراض، مع مراعاة احتياجات الجسم الفردية لكل شخص.