مليون مشترك في منصة “الجزيرة 360” خلال وقت قياسي

حققت منصة “الجزيرة 360” إنجازًا بارزًا بوصولها إلى مليون مشترك في أقل من 90 يومًا منذ إطلاقها، لتصبح المنصة الأكثر انتشارًا عالميًّا في فترة وجيزة.

وعبّر جمال الدين الشيال، مدير استراتيجية المحتوى في المنصة، عن اعتزازه بهذا النجاح، موجهًا تحية تقدير لفريق عمل المنصة الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، ومؤكدًا استمرار التميز في تقديم محتوى نوعي يلبي تطلعات الجمهور.

ولم يقتصر تأثير المنصة على الجمهور العربي فحسب، بل امتد ليشمل مختلف أنحاء العالم، حيث حققت أكثر من 100 مليون تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي منذ انطلاقها.

أرشيف غني

وقد أطلقت شبكة الجزيرة الإعلامية منصة “الجزيرة 360” في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي لتكون خدمة فيديو تحت الطلب، تضم أرشيفًا غنيًّا للشبكة منذ تأسيسها عام 1996، إضافة إلى برامج متنوعة تشمل المحتوى الثقافي، والترفيهي، والحواري، والديني، إلى جانب الأفلام الوثائقية والتحقيقات الاستقصائية.

وأصبحت المنصة تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة تتابع باستمرار العديد من البرامج، ولا سيما الأسبوعية منها، مثل “الشبكة”، و”حكم وحكمة”، و”باب حوار”، و”ضحايا وأبطال”، و”الورشة”، إلى جانب باقة متنوعة من البرامج الحصرية المميزة.

كما توفر المنصة أرشيفًا سيضم نحو 50 ألف ساعة من البرامج التي أنتجتها قنوات الشبكة مثل الجزيرة الإخبارية، والجزيرة الوثائقية، وAJ+ عربي، ومنصة “أثير” للبودكاست.

عودة برامج إخبارية توقفت

ومع إطلاق الجزيرة 360، عادت البرامج الإخبارية التي توقفت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب التغطيات المستمرة للأحداث في المنطقة إلى البث حصريًّا على منصة الجزيرة 360.

والمنصة متوفرة على متجري أبل ستور وغوغل بلاي، إضافة إلى أبل تي في وغوغل تي في، مع خطط لإتاحتها قريبًا على شاشات التلفزة الأخرى، مع تقديم المحتوى مجانًا للمشتركين.

ويؤكد هذا الإنجاز مكانة شبكة الجزيرة بوصفها إحدى أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة عالميًّا في تقديم محتوى متميز يخاطب جمهورًا واسعًا في العالم.