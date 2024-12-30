توأم الرضيع “البطران” يلحق به.. البرد يقتل سادس طفل في أسبوع وحكومة غزة تحذر من الأسوأ

استشهد الرضيع الفلسطيني علي البطران، الذي يبلغ عمره شهرا واحدا، صباح اليوم الاثنين، وهو توأم الطفل جمعة الذي استشهد أمس الأحد، جراء البرد، في خيمة بدير البلح وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الرضيع علي البطران -توأم الطفل الذي استشهد أمس- بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة، وهو الرضيع السادس، الذي استشهد من البرد خلال أسبوع.

معاناة وسط الحصار والقصف

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المصادر أن حالة الرضيع كانت قد تدهورت بسبب شدّة البرد داخل خيمة في دير البلح وسط قطاع غزة، حيث يعاني السكان أوضاعًا معيشية صعبة مع استمرار الحصار.

وقبل أيام، استشهد أربعة أطفال، تتراوح أعمارهم بين 4 و21 يوما، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، وشدّة البرد، كما تسبب انعدام الأمن الغذائي بين الأمهات في ظهور حالات مرضية جديدة بين الأطفال.

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الوفيات إلى 7 بسبب البرد القارس وموجات الصقيع بين النازحين الذين دمر الاحتلال منازلهم في القطاع#الجزيرة_مباشر #فلسطين #غزة pic.twitter.com/qCc785Q4Th — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 30, 2024

وقال مدير الإغاثة الطبية في غزة وشمالها محمد أبو عفش، إن الأطفال يستشهدون يوميا بسبب البرد الشديد ونقص مقومات الحياة من الطعام والشراب وحليب الأطفال، مبينا أنه لا يوجد خيام ولا بطانيات ولا ملابس ولا طعام للأطفال.

وأضاف مدير الإغاثة الطبية، أن ما يجري الآن من كوارث إنسانية في القطاع هو ما تم التحذير منه سابقا، مجددا التحذير أيضا من خطر استشهاد وتجمد عائلات بأكملها داخل الخيام.

تحذير من الأسوأ

من جانبه حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من ارتفاع عدد الوفيات بسبب البرد القارس وموجات الصقيع بين النَّازحين الذين دمّر الاحتلال منازلهم إلى 7 وفيات، وقال إن العدد مُرشح للزيادة بسبب الظروف المأساوية.

وقال في بيان إن عدد الوفيات بسبب البرد القارس وموجات الصقيع ارتفع بين النَّازحين في الخيام إلى 7 وفيات، والعدد مُرشح للزيادة بسبب الظروف المأساوية التي يعيشها النازحون الذين دمر الاحتلال منازلهم وأصبحوا يسكنون الخيام منذ قرابة 15 شهرا.

وأضاف “كُنا قد حذّرنا أكثر من مرة من خطورة قدوم المُنخفضات الجوية وفصل الشتاء وموجات الصقيع بالتزامن مع الواقع المأساوي الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والإبادة والتدمير للمنازل والقطاعات الحيوية، ويتعرض للتشريد والتهجير”.

مخاوف من موجات الصقيع

وقال “من المتوقع أن تستمر كميات غزيرة من الأمطار في الهطول، وكذلك استمرار موجات الصقيع وبرودة الشتاء في الأيام القادمة؛ مما يوقع خطرًا كبيرًا يُشكّل تهديدًا حقيقيًّا على حياة النازحين”.

وأشار البيان إلى أن النازحين يعيشون معاناة مأساوية نتيجة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم وهدم منازلهم وأحيائهم السكنية، إذ أرغمهم الاحتلال على النزوح إلى خيام مهترئة لا تقي من برودة الشتاء ولا من موجات الصقيع القاسية.

ضرورة التدخل العاجل

وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بضرورة التدخل العاجل والتَّحرك الفوري وممارسة دور فعلي للضغط على الاحتلال من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف تداعياتها الخطيرة على الواقع الإنساني في قطاع غزة.

كما ناشد الدول العربية والإسلامية وجميع الجهات الإنسانية والدولية التحرّك العاجل لإنقاذ المدنيين في غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأوى، وغذاء، ودواء، بما يضمن كرامتهم الإنسانية ويحفظ أرواحهم من برد الشتاء وموجات الصقيع الشديدة.