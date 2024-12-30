دينا أبو الروس.. غزية فقدت بصرها بقصف إسرائيلي (فيديو)

كشفت النازحة الفلسطينية دينا غاندي أبو الروس، في حديث خاص للجزيرة مباشر، عن تفاصيل فقدانها البصر جراء استهدافها بقذيفة إسرائيلية أثناء وجودها في مخيم البريج وسط قطاع غزة المحاصر.

وقالت دينا إن الإصابة وقعت خلال قيامها بأعمالها المنزلية، حيث فقدت الوعي على إثرها ولم تستعده إلا بعد 3 أيام في مستشفى ناصر الطبي. وأضافت “خضعت لسلسلة من العمليات الجراحية، لكنها للأسف لم تحقق النتائج المرجوة”.

وتابعت موضحة “أجروا لي عملية في عيني اليسرى أولًا، حيث كان بؤبؤ العين ممزقًا، أما العين اليمنى فقد أخبروني أنه قد تكون هناك فرصة لاستعادة الرؤية فيها بإذن الله”.

وتعاني المستشفيات في قطاع غزة نقصًا حادًّا في الأدوية والمستلزمات الطبية منذ أكثر من عام، بسبب استمرار القصف والحصار الإسرائيلي على القطاع لأكثر من 14 شهرًا.

وأكدت دينا أن سلطات الاحتلال لم تكتف بإصابتها، بل منعتها أيضًا من تلقي العلاج اللازم، وقالت “تم إصدار تحويلة طبية لي، لكنها كانت بلا جدوى. الاحتلال حرمني من عيني، وليس فقط من السفر للعلاج”.

وعبَّرت دينا عن التغير الجذري الذي طرأ على حياتها بعد الإصابة قائلة “تغيرت حياتي بالكامل. حُرمت من رؤية أطفالي. أصبحت معتمدة على ابني الصغير حتى في الذهاب إلى الحمام. صرت بحاجة لمن يطعمني ويسقيني، وفقدت القدرة على القيام بأبسط حقوقي مثل اختيار ملابسي”.

ورغم المعاناة فإن دينا لم تفقد الأمل في الشفاء، إذ قالت للجزيرة مباشر “عيناي فقدتا الحياة قبل أن أفقدها أنا، لكنني أتمنى من الله بقدرته أن يعيد إليهما الحياة، فالأمر بيد الله وحده”.