قَبّل يد منقذه.. لحظة إسعاف شاب سوري أصيب بانفجار لغم في ريف إدلب (فيديو)

تداول مدونون، مقاطع فيديو مؤثرة تظهر لحظة إنقاذ شاب أصيب بجروح بليغة جراء انفجار لغم في ريف إدلب.

وبادر الشاب السوري المصاب بتقبيل يد منقذه، الذي قدّم الإسعافات الأولية له، قبل وصول فرق الدفاع المدني إلى المنطقة الواقعة بين قريتي سان وداديخ في ريف إدلب.

ونشرت منظمة “الخوذ البيضاء”، مقطع فيديو يظهر لحظة إجلاء الشاب ونقله بسيارة إسعاف لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح بليغة.